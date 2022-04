Engelse media zien kansen voor PSV: ‘Leicester werd gegijzeld’

De Engelse media achten PSV allesbehalve kansloos in de return met Leicester City volgende week. De heersende mening luidde dat de Eindhovenaren minimaal gelijkwaardig waren aan the Foxes in het heenduel van de Conference League-kwartifinale (0-0), terwijl één krant zelfs rept van een 'gegijzeld' Leicester. The Telegraph legde de loep extra op Cody Gakpo, die buiten zijn rol in het meest hachelijke moment van het duel ook in de geruime belangstelling staat van onder meer Arsenal. The Guardian focuste zich juist op Engelsman Noni Madueke

"Ze kregen bijna een desastreuse start te verduren", schrijft The Guardian over Leicester, verwijzend naar de gemiste mogelijkheid van PSV'er Mario Götze al vroeg in het duel. Volgens de Britse krant misten beiden partijen 'gif voor het doel', maar waren ze 'fijntjes in balans'. Noni Madueke krijgt extra aandacht, daar hij in belangstelling zou staan van Leicester. "Vleugelspeler van Engeland Onder 21 Madueke zag een schot afgeketst worden en creëerde problemen met zijn snelheid; op een gegeven moment liepen er vier blauwe shirts achter hem aan."

De media zijn eensgezind over het cruciaal moment in de tweede helft, toen Cody Gakpo een penalty leek te verdienen na een charge van Ricardo Pereira. "Pereira leek geluk te hebben", oordeelt zowel de BBC als The Guardian; The Telegraph schrijftf 'dat Gakpo's benen onder hem vandaan werden gehaald'. Laatstgenoemde doopt Gakpo bovendien tot 'nieuwe ster' van PSV en rept zelfs dat hij 'waarschijnlijjk naar de Premier League zal vertrekken'.

Hoewel de BBC en The Telegraph Leicester met overwegend hogere rapportcijfers beoordelen, zien de Engelse media wel degelijk kansen voor PSV in de return in Eindhoven. 'Leicester werd gegijzeld', prijkte boven de wedstrijdanalyse van The Guardian, terwijl 'PSV de smaak van succes proefde' volgens The Telegraph. De BBC wil de binnenlandse club echter nog een hart onder de riem steken: "Leicester zal een hoop optimisme kennen voor de return volgende week, wetende dat PSV negen van de laatste tien kwartfinales in Europa heeft verloren."