‘Groningen wil enorm bedrag en wijst ook tweede bod op revelatie af’

Donderdag, 7 april 2022 om 14:15

FC Groningen heeft een tweede bod van Club Brugge op Bjorn Meijer afgewezen, zo meldt de Telegraaf. Maandag werd al gemeld door verschillende media dat de Vlamingen bij Groningen hadden aangeklopt met een bod van 3 miljoen euro voor de linksback. De Groningers gingen niet akkoord met het voorstel, waarna naar verluidt Club Brugge het bod heeft verhoogd naar 4,5 miljoen euro. Ook deze aanbieding zou volgens de Trots van het Noorden ontoereikend zijn: technisch directeur Mark-Jan Fledderus wil naar verluidt zes miljoen euro zien.

Meijer doorliep de jeugdopleiding van Groningen en maakte vorig seizoen in de laatste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle zijn debuut in de hoofdmacht. Deze voetbaljaargang begon Meijer aanvankelijk nog als bankzitter, maar sinds de jaarwisseling is hij een vaste waarde in het elftal van trainer Danny Buijs. Inmiddels heeft Meijer 21 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Groningen achter zijn naam staan.

De ontwikkeling van het jeugdproduct kwam voor Groningen als verrassing. De club verkocht Gabriel Gudmundsson afgelopen zomer aan Franse kampioen Lille en had Yahya Kalley gehaald als opvolger. De jonge Zweed werd overgenomen van IFK Göteborg om de positie van zijn landgenoot in de basis in te vullen. Het was echter Meijer die zijn kans pakte als linksback en zich stormachtig ontwikkelde tot een van de uitblinkers bij de formatie van de na dit seizoen vertrekkende Buijs.

Meijer zelf zou zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar de Belgische topclub en geen boodschap hebben aan de interesse van andere clubs. De verdediger heeft bij Groningen nog een contract tot medio 2023, met een tweezijdige optie om de verbintenis met een jaar te verlengen. De club was in gesprek met de geboren Groninger om zijn contract op te waarderen en te verlengen, maar die gesprekken zijn stilgelegd door de concrete interesse van Club Brugge.