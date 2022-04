Kahn is lyrisch over vertrekkende Ajacied: ‘Hij kan de beste ter wereld worden’

Woensdag, 6 april 2022 om 12:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:06

Oliver Kahn is zeer te spreken over André Onana. In een uitgebreid interview met Sport Bild prijst de algemeen directeur van Bayern München de bij Ajax vertrekkende doelman op vele vlakken en dicht hem een enorme potentie toe. Kahn is zelfs van mening dat Onana 'de beste keeper ter wereld kan worden als hij hard blijft werken'.

Waar Kahn zich in zijn huidige functie momenteel vooral bekommert om het aantrekken van twee andere Ajax-verlaters - Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui - wordt de Duitser in Sport Bild gevraagd naar zijn mening rondom zijn oude professie: dat van doelman. In het specifiek wordt Kahn gevraagd wie de meest vaardige keepers van de huidige generatie zijn.

"Onana staat in de top-vijf ter wereld", antwoordt de oud-doelman, die tot 86 interlands voor het Duitse nationale team kwam. "De jongere generatie is zo veel flexibeler dan die van ons. Onana is behendig, snel, krachtig, goed met zijn voeten en uitstekend in de opbouw." Kahn trekt vervolgens de vergelijking met twee collega-goalies van de Kameroener. "Hij is een soort mix tussen Marc-André ter Stegen (Barcelona) en Alisson Becker (Liverpool). Deze man kan de beste worden als hij hard blijft werken."

Onana vertrekt aan het eind van dit seizoen transfervrij naar Internazionale, na zeven jaar in Amsterdam te hebben gespeeld. Omdat de 29-voudig international zijn contract niet wilde verlengen, werd hem aanvankelijk een rol op het tweede plan toebedeeld door trainer van Ajax Erik ten Hag. Na blessures bij Remko Pasveer en Jay Gorter moest Onana echter noodgedwongen opdraven onder de lat. In de duels die de 26-jarige goalie dit seizoen speelde, maakte hij een weifelende indruk. Zo ging Onana niet vrijuit bij de enige tegentreffer in de Champions League-eliminatie tegen Benfica (1-0) en blunderde hij ook afgelopen weekend weer tegen FC Groningen (1-3 winst).

In tegenstelling tot Onana is Bayern wél actief in de markt voor teamgenoten Gravenberch en Mazraoui. BILD meldde woensdag dat eerstgenoemde al een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Duitse recordkampioen. Ajax en Bayern steggelen alleen nog over de transfersom: de Amsterdammers willen 35 miljoen zien, terwijl de koploper van de Bundesliga vooralsnog niet verder wil gaan dan 25 miljoen inclusief bonussen. Sky Deutschland meldde vorige week dat Bayern Mazraoui een jaarsalaris van liefst 10 miljoen euro heeft geboden. Dat is twee keer zo veel als Mazraoui volgens de laatste berichten van transfermarktexpert Fabrizio Romano kan gaan verdienen in Barcelona, dat eveneens op de markt is.