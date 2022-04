De Bruyne en Foden helpen City tijdens masterclass verdedigen van Atlético

Dinsdag, 5 april 2022 om 22:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:18

Manchester City heeft dinsdagavond een nipte overwinning geboekt in de kwartfinale van de Champions League. In het Etihad Stadium was de ploeg van trainer Josep Guardiola met 1-0 te sterk voor Atlético Madrid. Het duurde tot de zeventigste minuut voordat the Citizens een gat wisten te vinden in de Madrileense muur, die uiteindelijk door Kevin De Bruyne geslecht werd aangeven van uitblinker Phil Foden. De return in Madrid staat over acht dagen op het programma.

Guardiola had net als in het gewonnen Premier League-duel een basisplek ingeruimd voor Nathan Aké, die in het hart van de verdediging naast Aymeric Laporte stond. Tegenover City stond een zeer defensief Atlético, dat zich van het eerste fluitsignaal terugtrok rond het eigen zestienmetergebied. Het aanvalsduo van de Madrilenen werd gevormd door Antoine Griezmann en João Félix, terwijl Luis Suárez, ondanks het feit dat hij tweemaal trefzeker was in de ontmoeting in LaLiga met Deportivo Alavés (4-1), vanaf de bank begon.

?????????? ???? ????????????! ?? Het heeft 70 minuten geduurd, maar Manchester City kraakt éindelijk de verdediging van Atlético Madrid: 1-0! ???#ZiggoSport #UCL #MCIATM pic.twitter.com/8DOJCOM0Ec — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 5, 2022

City leek niets aan het toeval over te willen laten en zocht direct vol de aanval. De eerste grote kans werd genoteerd door De Bruyne. De aanvallende middenvelder zocht met een lage schuiver vanaf de linkerkant van de zestien de korte hoek, maar Mario Hermoso kon het de poging tot een corner verwerken. Uit de hoekschop vanaf links kopte Laporte rakelings over. City bleef nadien het vijandige strafschopgebied vrijwel onophoudelijk omsingelen. Tot uitgespeelde kansen leidde de aanvalsdrang van de thuisploeg echter niet, want Atlético bleef zeer geconcentreerd verdedigen.

De Madrilenen creëerden zowel in het eerste bedrijf als na rust zelf nauwelijks mogelijkheden. Voor het rustsignaal had de ploeg van trainer Diego Simeone geen enkel schot geproduceerd. Veelzeggend was ook het feit dat Laporte (58) en John Stones (56) samen meer passes verstuurden dan het volledige elftal van Atlético Madrid (99). In het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het wedstrijdbeeld: City bleef zoeken naar de treffer; Atlético kon niets anders dan tegenhouden.

Na enkele fraaie reddingen van doelman Jan Oblak wist City in de zeventigste minuut de ban toch nog te breken. Invaller Phil Foden had een splijtende steekpass in huis op De Bruyne, die ijzig kalm bleef en van dichtbij afrondde. In het restant van de wedstrijd kwam City meermaals in de buurt bij een nieuwe goal, die echter niet meer gevonden.