Fraser verdedigt omstreden tweetal: ‘Tegenwoordig heb je die juice channels’

Zondag, 3 april 2022 om 21:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:53

Henk Fraser staat achter zijn beslissing om Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers in de wedstrijdselectie op te nemen voor het duel met sc Heerenveen (1-1). Het tweetal spelers van Sparta Rotterdam raakte deze week in opspraak vanwege hun betrokkenheid bij het illegale gokbedrijf Edobet. Fraser vindt dat het onderzoek van het Algemeen Dagblad an sich niet voldoende reden is om Beugelsdijk en Meijers te verbannen en wacht eerst af tot de club benaderd wordt door Justitie.

Beugelsdijk mocht van Fraser een kwartier voor tijd invallen tegen Heerenveen; Meijers bleef de gehele wedstrijd op de bank. Hun trainer twijfelde geen moment om ze niet in de selectie op te nemen voor het duel met de Friezen. "Nee, eigenlijk niet", zegt Fraser tegenover de NOS. "Ook al snap ik best wel dat mensen dat verwachten." De na dit seizoen vertrekkende trainer licht zijn keuze toe: "Ik denk dat we allemaal wel eens een keer te hard rijden. Dan word je gepakt door de politie, krijg je een bekeuring en dat is het. Dit soort zaken wordt bepaald waar dat nodig is: door Justitie."

"Volgens mij is het een journalistiek iets", vervolgt Fraser. "Ik heb niks doorgekregen van Justitie of welke vorm van recht dan ook." De 55-jarige oefenmeester trekt vervolgens een parallel met zogeheten juice channels: platformen die roddels over bekende personen verspreiden. "Die spreken allerlei zaken uit: daar word je op afgerekend tegenwoordig. Ik heb niks met journalistiek in die vorm. Het is niet aan ons om de mensen te veroordelen, daar hebben we Justitie voor. En tot die tijd kan het me geen puntje puntje puntje schelen wat mensen daarvan vinden."

In het betreffende onderzoek van het Algemeen Dagblad kwam vrijdag naar buiten dat Beugelsdijk en Meijers aandelen hadden in het inmiddels opgeheven Edobet. Ook de naam van Jordy Clasie kwam daarin naar voren: de middenvelder van AZ zou grote bedragen over hebben gemaakt naar een rekening van het bedrijf. De krant heeft als bewijs banktransacties en koopcontracten in handen. Beugelsdijk en Meijers zouden respectievelijk één en twee procent aandelen hebben gekocht. Eerstgenoemde sprak af dat hij zijn aandeel na zijn profcarrière geleverd zou krijgen, terwijl Meijers toen al een bedrag van 20.000 euro overmaakte voor zijn aandelen. Later volgde nog een transactie van 56.000 euro.