Beugelsdijk en Meijers aandeelhouder in illegaal gokbedrijf

Vrijdag, 1 april 2022 om 14:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:10

Meerdere profvoetballers zijn betrokken bij een illegaal gokbedrijf, zo meldt het Algemeen Dagblad. Uit onderzoek van de krant komt naar voren dat het Sparta Rotterdam-tweetal Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers aandelen hadden in het inmiddels opgeheven gokbedrijf Edobet.

Naast Beugelsdijk en Meijers, komt ook Jordy Clasie in het onderzoek van het Algemeen Dagblad naar voren. De middenvelder van AZ zou grote bedragen over hebben gemaakt naar een rekening van het bedrijf. De krant heeft als bewijs banktransacties en koopcontracten in handen. Beugelsdijk en Meijers zouden respectievelijk één en twee procent aandelen hebben gekocht. Het duo sloot volgens de krant in 2017 een overeenkomst. Beugelsdijk spreekt af dat hij zijn aandeel na zijn profcarrière krijgt geleverd, terwijl Meijers een bedrag van 20.000 euro overmaakt voor de aandelen. Later volgt nog een transactie van 56.000 euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Algemeen Dagblad meldde in november dat Dirk Kuijt en Wesley Sneijder werden gehoord door de politie als getuige in een groot onderzoek naar de criminele organisatie van de Haagse ‘godfather’ Piet S. Het gaat om het onderzoek Taxus rond de crimineel. Meerdere (oud-)profvoetballers, onder wie vroegere spelers van het Nederlands elftal, zouden zwaar gegokt hebben op de goksite Edobet, die volgens justitie mogelijk van Piet S. is.

Edobet werd volgens het Openbaar Ministerie opgezet door Freddy S., de zoon van Piet S. In de door de hack van berichtendienst Encrochat afgeluisterde gesprekken hoorde de politie dat Sneijder en Kuijt regelmatig via Edobet zouden gokken. In het geval van Kuijt zou het gaat om forse bedragen. “Dirk Kuijt speelt soms 25 ruggen (25.000 euro, red.) per dag,” hoorde de politie in de gesprekken. Kuijt gaf later bij de politie toe bij Edobet gegokt te hebben, en dat hij de winst cash meekreeg bij een tankstation.