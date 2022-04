Danny Buijs: ‘Een verademing, hij zorgt ervoor dat we respect voor hem hebben’

Zaterdag, 2 april 2022 om 20:30 • Dominic Mostert

Danny Buijs was zaterdag tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax niet blij met de strafschop die de bezoekers kregen, maar is desondanks lyrisch over Bas Nijhuis. De trainer van FC Groningen roemt Nijhuis niet alleen om diens kwaliteiten als scheidsrechter, maar ook om zijn omgang met spelers en leden van de technische staf. Volgens Buijs kunnen veel scheidsrechters een voorbeeld nemen aan de leidsman uit Enschede.

Diep in blessuretijd van de eerste helft, die langer doorging dan Nijhuis via de vierde official had laten aangeven, verdiende Ajax bij een 1-1 tussenstand een penalty. Na de handsbal van Damil Dankerlui op een voorzet van Dusan Tadic floot Nijhuis aanvankelijk voor het rustsignaal, maar felle protesten en een VAR-ingreep brachten de arbiter naar de zijlijn. Daar zag Nijhuis dat Dankerlui met uitgestoken arm naar de bal ging: strafschop. Tadic schoot die beheerst rechtdoor: 1-2. "Ik wist de exacte regel niet. Hij had voor de rust gefloten, dus ik dacht: dan is het klaar, kunnen we snel naar binnen en hoeven we niet naar de VAR te kijken", reageert Buijs bij ESPN. "Dat hoop je, want de 1-1 was ook al een tik."

Buijs maakt wel van de gelegenheid gebruik om Nijhuis complimenten uit te delen. "Los van dat ik Bas Nijhuis een goede scheidsrechter vind, die vandaag ook prima floot: hoe die man met ons en met de spelers omgaat, daar kunnen er heel veel een voorbeeld aan nemen. Dat is echt een verademing. Die man zorgt ervoor dat wij heel veel respect voor hem hebben." Buijs staat bekend als een criticus van Nederlandse arbiters. Hij betichtte Serdar Gözübüyük bijvoorbeeld ooit van 'met een arrogante uitstraling op het veld lopen alsof je de koning bent', vroeg zich in december 2021 af 'wat er met die mensen aan de hand' is na het optreden van Martin van den Kerkhof en diens assistenten tegen AZ (1-0 nederlaag) en pakt regelmatig een gele kaart voor zijn aanmerkingen.

"Wat je ziet is dat ik laat doorspelen", reageert Nijhuis zelf op het meest besproken moment van de wedstrijd. "Ik heb dus minimaal drie minuten extra speeltijd. Bovendien scoorde Klaassen nog in de 46ste minuut, dus ook dat kan je meenemen. Ik fluit af, maar op dat moment hoor ik meteen de VAR die zegt: ‘Bas, houd even de spelers op het veld, want ik moet een situatie beoordelen.’ Toen kwamen de spelers van Ajax op me af en wist ik dat er iets aan de hand was. Vrij snel daarna kreeg ik de melding dat ik moest gaan kijken. Handsbal.” Nijhuis legt uit waarom de strafschop toch werd toegekend nadat hij had afgefloten. “Ik fluit de situatie af, maar daarna heeft de VAR nog inbreng. En dat was nu dus het geval. Vanuit de positie waar ik sta zie ik alleen de speler (Dankerlui, red.) staan, en niet de arm. Dus hier is de VAR wel voor bedoeld."

"Ik snap de emotie van Groningse zijde en ik heb nog gesproken met Buijs. Maar dit kan gewoon volgens de regels. Ik snap de frustratie gewoon, maar dit zijn de regels", concludeert de arbiter. Hoewel alle doelpunten van Ajax in de blessuretijd werden gemaakt (van de eerste en tweede helft), wil Buijs niet enkel spreken van pech. “De eerste goal geven we zelf gewoon weg. Dat was heel slecht verdedigd en dat mag niet op dit niveau." Buijs doelt op het feit dat Tadic na een ingooi van Daley Blind ontsnapte aan de aandacht van Dankerlui en vervolgens Davy Klaassen in staat stelde te scoren. "Als je hoger op de ranglijst wil staan, moet je dit soort fouten niet maken. Zeker niet tegen een topclub. Dat straffen ze genadeloos af. Het kwam voort uit een ingooi en hij (Tadic, red.) kan genadeloos uit zijn (Dankerlui) rug wegdraaien."

Ook voorafgaand aan de 1-2 maakte Groningen een fout, vindt Buijs. "Ik heb vandaag genoten van Bjorn (Meijer), die net negentien is geworden en nu al zo speelt in zo'n wedstrijd. Maar het is een goed leermoment voor hem: er valt een bal achter bij de tweede paal, die moet hij gewoon verlengen. Maar hij kopt 'm door richting het midden en daardoor ontstaat die scrimmage. Uiteindelijk is het nog een handsbal ook. Het is ongelooflijk dat je opeens van 1-0 naar 1-2 gaat voor de rust. Je voelde dat het een tik was voor de jongens", aldus Buijs. In de pauze besloot hij Dankerlui naar de kant te halen. "Je wilt wisselen, want ik vond Damil gewoon slecht spelen. Dan moet je op de rechtsbackpositie wat gaan doen. We hebben eigenlijk geen rechtsback achter de hand, dus dan schuif je met Neraysho Kasanwirjo, ondanks dat ik hem centraal het best vind."

Dankerlui liet zich in de luren leggen door Tadic voorafgaand aan de 1-1 en maakte de handsbal waar de strafschop voorafgaand aan de 1-2 uit voortkwam. De rechtsback beseft dat hij niet sterk speelde. "Ik heb niet echt met de trainer gesproken, dat zal misschien deze week komen. Ik denk dat hij me misschien op de doelpunten afrekende, ja. Ik weet dat ik erbij betrokken was en dat wordt afgemaakt. Het is een hoog niveau, dus dan neem je dat jezelf wel kwalijk." Analist Marciano Vink vindt de kritiek van Buijs op Dankerlui terecht. "Hij laat gewoon iemand in z’n rug weglopen in het zestienmetergebied. Vervolgens maak je ook nog eens met de armen omhoog hands. Dat kan niet."