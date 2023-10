Peter Bosz hakt knoop door op middenveld en wijst vervanger Noa Lang aan

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 17:43 ‚ÄĘ Jonathan van Haaster ‚ÄĘ Laatste update: 17:52

De opstelling van PSV voor het duel met Fortuna Sittard is bekend. Trainer Peter Bosz kan niet beschikken over de geblesseerde Noa Lang, waardoor Hirving Lozano start aan de linkerkant. Guus Til krijgt daarnaast de voorkeur boven Ismael Saibari. Johan Bakayoko start op zijn vertrouwde rechtsbuitenpositie. Het duel begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Ben√≠tez verdedigt het Eindhovense doel. De verdediging wordt gevormd door Jordan Teze, Andr√© Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt. Bella-Kotchap zit niet bij de selectie, waar Sergi√Īo Dest genoegen moet nemen met een reserverol. Jerdy Schouten en Joey Veerman zijn de controleurs op het middenveld, terwijl Til weer de voorkeur boven Saibari krijgt op het middenveld. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Bakayoko en Lozano.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lang staat voorlopig aan de kant bij PSV. De vleugelspeler kampt met een hamstringblessure en moet naast Fortuna-thuis ook zeer waarschijnlijk de topduels met RC Lens en Ajax missen. Dat biedt kansen voor Lozano, die sinds zijn terugkeer naar Noord-Brabant vaker dan hem lief is genoegen moet nemen met een reserverol.

Het was daarnaast nog de vraag of Malik Tillman op tijd fit zou raken voor de wedstrijd tegen de Limburgers, maar de Amerikaans international is fit genoeg verklaard en begint op de bank. PSV verdedigt in eigen stadion de koppositie in de Eredivisie. De manschappen van Bosz zijn nog altijd foutloos in competitieverband.

Het als negende geklasseerde Fortuna kent een seizoen van uitersten. Zo wist het zowel Feyenoord als Ajax van scoren af te houden, maar verloor het zijn laatste drie duels met minimaal drie tegendoelpunten verschil van FC Twente, AZ en Go Ahead Eagles. In het laatste duel, tegen Twente, liep Mouhamed Belkheir bovendien tegen een rode kaart aan.

Hij mist dan ook het affiche in het Philips Stadion. In een poging het goede gevoel weer terug te brengen dompelde Fortuna zich in de feestvreugde op het Oktoberfest in Sittard. ‚ÄúEen keer per maand willen we iets met elkaar in andere omstandigheden doen, ook buiten het veld en de kleedkamer‚ÄĚ, liet trainer Danny Buijs daarover weten bij L1.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Vital; Rosier, Duarte, Halilovic; Noslin, Lazetic, Cordoba