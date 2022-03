‘Zonder Erik ten Hag waren wij nooit kampioen van Nederland geworden’

Steven McClaren bewaart zeer warme herinneringen aan zijn samenwerking met Erik ten Hag. De Engelse coach schrijft de landstitel die hij in 2010 behaalde met FC Twente zelfs voor een groot deel toe aan de huidige trainer van Ajax. "Zonder Ten Hag waren we nooit kampioen geworden", aldus McClaren tegenover The Telegraph, die naar aanleiding van de interesse van Manchester United in Ten Hag contact opnam met de trainer in ruste.

Extra opvallend aan de uitspraak van de Brit, die momenteel adviseur is van het noodlijdende Derby County, is dat Ten Hag in het kampioensseizoen al niet meer werkzaam was bij Twente: in de zomer van 2009 ging hij namelijk naar PSV, om daar de assistent-coach te worden van Fred Rutten. Ten Hag legde als assistent volgens McClaren zo'n sterke basis in het seizoen 2008/09, dat een jaar later de titel kon worden binnengehaald.

Steve McClaren en Erik ten Hag tijdens de bekerfinale van 2009 tussen sc Heerenveen en FC Twente (2-2), die de Friezen via strafschoppen wonnen.

McClaren streek in de zomer van 2008 neer bij FC Twente, waar toenmalig voorzitter Joop Munsterman hem aanstelde als hoofdcoach. De Brit kwam aan in Enschede zonder eigen stafleden mee te nemen en was dus aangewezen op onder meer Ten Hag, die daar al vanaf 2006 assistent-coach was. "We zouden de volgende dag al starten aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dus ik vroeg Erik of het programma van de eerste dag al vaststond", herinnert McClaren zich. "In twee uur loodste hij me vervolgens door de complete voorbereiding van zes weken heen. Aan elk detail was gedacht, alles lag klaar. Iedere drinkpauze stond vast. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Maar zijn grote kracht ligt niet alleen in zijn aandacht voor detail en organisatie."

Twente kende een sterk eerste seizoen onder McClaren, die zijn ploeg samen met Ten Hag naar de tweede plek in de Eredivisie leidde, achter het AZ van Louis van Gaal. Ook haalde Twente toen de bekerfinale, die verloren ging aan sc Heerenveen. "Ten Hag was van onschatbare waarde in mijn eerste jaar bij Twente", weet McClaren. "Voor zowel het individu als het team was zijn werk het beste dat ik ooit heb gezien. Zonder hem had ik het niet overleefd. Ik dacht dat ik hard werkte, tot ik Erik leerde kennen."

Dat Ten Hag het ook als hoofdtrainer goed doet, verbaast McClaren niet. "Hij heeft een duidelijke filosofie over hoe hij wil voetballen en de omgeving die hij wil creëren. Carrièreplanning op maat voor elke speler was een belangrijk onderdeel bij Twente en dat heeft hij bij Ajax ook geïntroduceerd. Voor elke speler, van de jeugd tot het eerste elftal. Kijk maar naar Hakim Ziyech en nu naar Antony, een zeer goede speler die de volgende zal zijn die een stap gaat maken. Ik heb naar dit Ajax-team gekeken en het zit goed in elkaar."