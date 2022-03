Schmidt krijgt bijval uit onverwachte hoek: ‘Hij is echt een topcoach’

Donderdag, 31 maart 2022 om 09:30 • Laatste update: 09:43

Carlos Vinícius had zich zijn komst naar PSV vermoedelijk heel anders voorgesteld. De van Benfica gehuurde spits stond dit seizoen slechts acht keer in de basis in de Eredivisie en moet onder meer Eran Zahavi voor zich dulden. De centrumspits weigert de schuld aan Roger Schmidt te geven. Vinícius is lovend over de werkwijze van de Duitser en noemt hem een 'topcoach'. Of de huurling ook na de zomer in Eindhoven te bewonderen is hangt voor een groot gedeelte af van Ruud van Nistelrooij, de man waar hij onlangs een onderonsje mee had.

Vinícius werd, met name door zijn verleden bij Tottenham Hotspur, met hoge verwachtingen naar Eindhoven gehaald. Echt overtuigen deed hij tot dusver echter nog niet. "Ik was tot januari niet helemaal fit", verklaart de Braziliaan in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "In januari heb ik gekozen voor een reset en enkele weken rust. De dokters en de trainer dachten ook dat dat nodig was en hebben het goed gezien. Daarna heb ik mijn ritme nog niet gevonden, terwijl ik dat wel nodig heb om mijn beste niveau te laten zien."

De Braziliaanse aanvaller omschrijft zichzelf als een speler met 'specifieke kwaliteiten'. "Ik ben iemand die altijd in het belang van het team probeert te handelen", aldus de spits. "Misschien moet ik soms egoïstischer zijn en vaker denken hoe ik zou kunnen scoren, maar het is ook als spits belangrijk om het team altijd voorop te stellen. Als iemand anders in kansrijke positie staat, zal ik alles in het werk stellen om de bal bij hem te bezorgen. Dat geeft me een minstens zo goed gevoel als zelf scoren. Ik heb nog niet de mogelijkheid gehad om het beste van mezelf te laten zien. Er zit namelijk veel meer in en de trainer denkt dat ook."

Die trainer is Roger Schmidt, de man die aan het einde van het seizoen vertrekt. De Duitser, die in februari bekendmaakte aan zijn laatste seizoen bezig te seizoen in Eindhovense dienst, is nagenoeg rond met Benfica. De kans bestaat dat Vinícius en Schmidt elkaar in Lissabon opnieuw treffen. "Roger Schmidt? Hij is in alles top", aldus de aanvaller. "Tactisch, technisch en ook als mens kan ik me nauwelijks een betere trainer wensen. Hij is buitengewoon begaan met zijn spelers en kan wedstrijden lezen. Ja, PSV heeft echt een topcoach."

Vinícius wordt voor twee jaar gehuurd door PSV en speelt in principe ook na de zomer nog in het Philips Stadion. Degene die daar een besluit over moet nemen is Van Nistelrooij. De oud-spits werd woensdag officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. "Hij is een bijzondere sportman voor mij, een absolute topvoetballer", aldus Vinícius. "Vroeger speelde ik op de Playstation altijd met hem in de ploeg, ook door zijn uitstraling. Afgelopen zomer mocht ik hem voor het eerst ontmoeten en wreef ik een keer over zijn benen. Daarna heb ik hetzelfde bij de mijne gedaan. Ik zei tegen hem dat ik zo zijn doelpunten over wil nemen."