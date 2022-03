Feyenoord moet vermeend doelwit vergeten: ‘Deze jongen is niet te betalen’

Woensdag, 30 maart 2022 om 17:44 • Laatste update: 18:34

Hans Nijland denkt niet dat Feyenoord daadwerkelijk in staat is om Jörgen Strand Larsen aan te trekken aankomende zomer. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen vermoedt dat de 22-jarige spits komende zomer een clubrecord gaat neerzetten als het gaat om hoogste uitgaande transfer ooit bij de Trots van het Noorden. "Dat zou mij niet verbazen", aldus Nijland bij VoetbalTijd.

Het huidige record bij FC Groningen staat op naam van Marcus Berg, die in 2009 voor een bedrag van 9,5 miljoen euro werd verkocht aan Hamburger SV. Nijland vermoedt dus dat Strand Larsen duurder zal worden. De link tussen de Noorse spits en Feyenoord werd vorige week gelegd door Cristian Willaert van ESPN, die zei dat de aanvaller genoemd wordt in De Kuip. "Ik las dat hij in verband wordt gebracht met Feyenoord, maar daar kan ik me niets bij voorstellen", reageert Nijland. "Feyenoord kan deze jongen niet betalen. Dat zal Mark-Jan Fledderus (technisch directeur van FC Groningen, red.) echt niet doen, schat ik in.”

Strand Larsen kwam in 2020 voor iets meer dan een miljoen euro over van Sarpsborg uit Noorwegen. De spits kwam dit seizoen tot 14 goals en 1 assist in 29 officiële duels, nadat hij vorig jaar al 9 keer scoorde en 6 assists gaf in 32 wedstrijden voor de Eredivisionist. “Ik vind het een geweldige spits, die ik soms vergelijk met Alexander Sörloth", aldus Nijland, doelend op de landgenoot van Strand Larsen, die eerder voor Groningen speelde.

Sörloth werd in januari 2016 met grote verwachtingen overgenomen van Rosenborg, dat een forse vergoeding van ongeveer een half miljoen euro ontving. De landgenoot en voorganger van Strand Larsen had in de Eredivisie moeite om te aarden en werd na anderhalf jaar doorverkocht aan FC Midtjylland. Pas daar bloeide Sörloth op en verdiende hij een toptransfer van negen miljoen euro naar Crystal Palace. Inmiddels verhuurt RB Leipzig de spits aan Real Sociedad en staat hij op 37 duels in het Noorse elftal, waarin hij 12 keer scoorde. Landgenoot Strand Larsen wacht overigens nog op zijn debuut in het Noorse elftal.