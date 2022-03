Romano onthult nieuw bod op Gravenberch: ‘Ze zijn aan het pushen en pushen’

Dinsdag, 29 maart 2022 om 18:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:38

Bayern München heeft het bod op Ryan Gravenberch iets verhoogd, zo meldt Fabrizio Romano dinsdagmiddag in zijn podcast Here We Go. De grootmacht uit de Bundesliga is nu bereid om een vast bedrag van 17 miljoen euro te betalen voor de middenvelder van Ajax. Dat bedrag zou via bonussen verhoogd kunnen worden met 10 miljoen euro. Het is nog niet bekend hoe Ajax heeft gereageerd op het nieuwe voorstel.

Bayern doet voorlopig slechts kleine concessies in de onderhandelingen. Ajax heeft aangegeven 35 miljoen euro te willen ontvangen voor Gravenberch. De koploper van de Eredivisie ging dan ook niet akkoord met het eerste bod, dat bestond uit 15 miljoen euro plus 10 miljoen aan bonussen. Vervolgens deed Bayern een nieuw bod. Opnieuw bedroeg het totaal 25 miljoen euro, maar ditmaal was de vaste som 17 miljoen euro en bedroeg het variabele deel maximaal 8 miljoen euro. Het lijkt erop dat Ajax ook 'nee' heeft gezegd tegen die poging, want inmiddels is het bod volgens Romano opgeschroefd tot 17 plus 10 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het totaalbedrag zou dus kunnen neerkomen op 27 miljoen euro, waarmee Bayern dichter in de buurt komt van de vraagprijs van 35 miljoen euro. Een significant gedeelte van het bod bestaat echter uit bonussen, die afhankelijk zijn van bepaalde prestaties. Het is zodoende onzeker of Ajax het volledige bedrag zou incasseren. De inkomsten uit de bonussen kunnen verdeeld over vele jaren worden verdiend door Ajax. "Bayern is aan het pushen en pushen, ook in de laatste paar uren", vertelt Romano in de podcast. "Ze werken ook aan een persoonlijk akkoord met Gravenberch. Dat akkoord is ophanden, wordt me verteld."

Romano meldde vorige week al dat Gravenberch en Bayern er samen moeiteloos uit zullen komen over een langdurig contract. Der Rekordmeister en Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de negentienjarige middenvelder, zijn in verregaande onderhandelingen. Gravenberch beschikt bij Ajax over contract dat medio 2023 afloopt en moet komende zomer verkocht worden, indien de Amsterdammers een transfervrij vertrek willen voorkomen. Zo stroef als de onderhandelingen met Ajax liepen, zo soepel verlopen de gesprekken met Bayern.