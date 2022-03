‘Twee namen intern genoemd bij Olympique Lyon als opvolger van Bosz’

Maandag, 28 maart 2022 om 21:22 • Mart Oude Nijeweeme

De maand april wordt een cruciale maand voor Peter Bosz. De Nederlandse oefenmeester staat onder zware druk bij Olympique Lyon, waar hij slechts één van de laatste vier officiële wedstrijden wist te winnen. Plaatsing voor de Champions League is cruciaal om ook volgend jaar aan het roer te staan bij Les Gones. Indien dat niet het geval is, moet Julien Stéphan of Niko Kovac het stokje overnemen, meldt Foot Mercato.

Lyon beleeft het slechtste seizoen in vijftien jaar. De ploeg staat tiende in de Ligue 1 en is negen punten verwijderd van de derde plek, die aan het einde van de rit recht geeft op kwalificatiewedstrijden voor de Champions League. Bosz werd vanwege zijn ervaring bij Ajax, Borussia Dortmund en Bayer Leverkussen naar Lyon gehaald, maar had zich het Franse avontuur ongetwijfeld anders voorgesteld. De Europa League moet uitkomst bieden voor Bosz, die zeer waarschijnlijk kan fluiten naar zijn baan als hij zich niet plaatst voor de Champions League.

"Voorlopig is de clubleiding van Lyon, dat beslist veel geduld heeft met Bosz, niet van plan om tegen het einde van het seizoen de coach op straat te zetten. Maar een nieuw seizoen zonder Champions League zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de financiën van de club", schrijft Foot Mercato. Alleen het winnen van de Europa League zou een zeer somber seizoen nog kunnen redden, zo klinkt het. In dat geval plaatst Bosz zich met zijn elftal namelijk rechtstreeks voor het miljardenbal. Bovendien zou het de eerste grote prijs zijn sinds 2012, toen de Franse beker werd gewonnen.

Indien dat niet gebeurt, zal het contract van Bosz hoogstwaarschijnlijk vroegtijdig verscheurd worden. De Nederlander ligt nog vast tot volgend jaar zomer. De clubleiding zou op de achtergrond al bezig zijn met het opstellen van een shortlist. De voorkeur van Vincent Ponsot gaat uit naar Julien Stéphan of Niko Kovac. Beide namen zouden intern zijn genoemd. Stéphan staat momenteel aan het roer bij Strasbourg, dat een knappe vijfde plek bezet in de Ligue 1. Kovac is een bekende in Frankrijk en vertrok in de winter bij AS Monaco. Ondanks interesse van verschillende clubs uit de Bundesliga heeft hij nog geen nieuwe werkgever gevonden.