Van Dijk twijfelt over tactische keuzes Van Gaal: ‘Ik ben geen bondscoach’

Zaterdag, 26 maart 2022 om 23:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:48

Virgil van Dijk staat niet volledig achter de tactische keuze van bondscoach Louis van Gaal. Na afloop van de 4-2 overwinning in de oefenwedstrijd tegen Denemarken geeft de aanvoerder van Oranje toe dat hij liever in een 4-3-3-systeem aantreedt dan in de 3-4-1-2-formatie van de bondscoach.

In gesprek met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg erkent Van Dijk veel geleerd te hebben van de wedstrijd. “Tot aan vandaag hebben we hard getraind, heel veel tactisch, heel veel meetings, het voelt gewoon als work in progress. Er zijn goede momenten, maar ook momenten voor verbetering. Dat zullen we zeker analyseren. We spelen natuurlijk in een nieuw systeem, er worden andere dingen gevraagd van spelers. Maar ik denk dat we heel veel goede dingen hebben laten zien. Het voelt deze week wel een beetje als back to school. Of ik het systeem wat vind? Nou, ik ben nog steeds voorstander van 4-3-3, maar ik ben niet de bondscoach en de bondscoach heeft daar een heel sterke mening over. Vandaag kon je ook zien waarom dat zo is. Het is inderdaad wel een stukje work in progress”, concludeert Van Dijk.

Stekelenburg oppert dat het goed is om met de bondscoach te discussiëren over de tactische keuzes. “Wrijving geeft tenslotte glans. Maar komt er wel eens een weerwoord uit jullie spelersgroep? Van Gaal wordt wel eens gezien als een dictator, maar zijn er wel eens gesprekken? En levert dat iets nieuws op?” Van Dijk is duidelijk. “Ja, we geven feedback op het veld. Er is ruimte voor verbetering en daarom heb je feedback nodig van spelers. We geven hem zeker feedback, en dat zal na vanavond niet anders zijn.”

“Of ik na vandaag ook nog vertrouwen houd in het nieuwe systeem? Nou, ik had voor vandaag al heel veel vertrouwen in de spelersgroep. Ook als je kijkt naar de trainingssessies die er zijn geweest. Alleen het is wel heel anders om het ook in de wedstrijd te laten zien. Je ziet namelijk ook dat een tegenstander zich meer aanpast. In de tweede helft zag je bijvoorbeeld dat Eriksen ook meer uitzakte en daardoor werd Mattijs (De Ligt, red.) voor een dilemma gezet: blijven staan of uitstappen.