Toch een onvoldoende bij Oranje na voetbalfeest tegen Denemarken

Zaterdag, 26 maart 2022 om 22:54 • Laatste update: 22:53

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond een overwinning geboekt op Denemarken. Door twee doelpunten Steven Bergwijn, een rake kopbal van Nathan Aké en een strafschop van Memphis Depay won Oranje met 4-2 in het oefenduel. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van het Nederlands elftal met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Denemarken

SPELER CIJFER Mark Flekken 5 Denzel Dumfries 6,5 Matthijs de Ligt 6 Virgil van Dijk 6 Nathan Aké 5,5 Daley Blind 5,5 Teun Koopmeiners 6,5 Steven Berghuis 7 Frenkie de Jong 7,5 Steven Bergwijn 7,5 Memphis Depay 7

Cijfers Oranje

Mark Flekken: 5

De debuterende keeper van Oranje oogde weifelend bij de 1-1 van Denemarken. Hij kwam zonder overtuiging zijn doel uit na de indraaiende voorzet van Joakim Maehle en keek hulpeloos toe hoe Jannik Vestergaard binnenkopte. De meevoetballende Flekken, rustig met de bal aan de voet, mocht de ‘voorassist’ van de 4-2 bijschrijven met zijn inspeelpass op De Jong, al moest de middenvelder nog vele meters maken. In de blessuretijd twijfelde Flekken weer bij een Deense voorzet en werd er gescoord, maar de goal werd afgekeurd. Kort daarvoor bracht hij wel goed redding op een schot van Denemarken in de verre hoek.

Denzel Dumfries: 6,5

Dumfries was misschien wel de belichaming van de felle eerste helft van Oranje. De rechtsback gaf Denemarken geen tijd om op te bouwen, terwijl hij ook belangrijk was in de opbouw van Oranje, met goede inspeelpasses, balveroveringen en fraaie passeerbewegingen onder druk. In de mindere tweede helft kon Dumfries niet zo imponeren. Zijn voorzetten vanaf de flank, als die er kwamen, waren niet nauwkeurig genoeg. Hetzelfde gold zo nu en dan voor de passing van de rechtsback.

Matthijs de Ligt: 6

In de eerste helft durfde De Ligt op geschikte momenten vooruit te voetballen. Hij was niet geïmponeerd wanneer Denemarken de druk opvoerde en speelde zichzelf op meerdere momenten eenvoudig vrij. Na een klein kwartier voorkwam hij met een goede defensieve ingreep dat Yussuf Poulsen aan de bal kwam. Door het uitzakken van Teun Koopmeiners week De Ligt vaak uit naar de rechterflank, waar hij iets minder in zijn element leek. In de tweede helft werd de mandekker bij het doordekken enkele keren te makkelijk voorbijgestoken door de Denen. Halverwege de tweede helft leverde hij wel een goede bal richting Duimfries tussen de verdedigers van Denemarken; in minuut 70 zette hij Maehle op overtuigende wijze van de bal. In de blessuretijd kopte De Ligt nog een Deense voorzet weg.

Virgil van Dijk: 6

Bij de gelijkmaker van Denemarken in de eerste helft stond Van Dijk ver uit positie, terwijl hij met zijn lengte juist nodig was in de doelmond na de voorzet van Maehle. Verder was de aanvoerder van Oranje niet op veel fouten te betrappen. In de tweede helft viel hij op door Pierre-Emile Höjbjerg van de bal te zetten aan de zestienmeterlijn van Oranje en door Andreas Skov Olsen de baas te zijn aan de achterlijn van het strafschopgebied. Wel liet hij zich in de blessuretijd te eenvoudig aftroeven door Höjbjerg, die bij de tweede paal scoorde. Vanwege een licht duwtje werd de treffer echter geannuleerd.

Nathan Aké: 5,5

Het hoogtepunt van de wedstrijd van Aké was de kopbal waaruit hij de 2-1 maakte. Hij liep zich goed vrij na de voorzet van Berghuis en rondde overtuigend af. In verdedigend opzicht oogde Aké niet altijd zo zeker. Na een halfuur was zijn tackle op Jesper Lindström bijvoorbeeld niet doortastend genoeg, al kreeg Oranje daar geen rekening mee gepresenteerd. In minuut 65 had Aké de nodige moeite met de snelle Skov Olsen, die zichzelf zodoende een grote kans verschafte. Op andere momenten oogde Aké sterker.

Daley Blind: 5,5

Blind begon uitstekend aan de wedstrijd. Na een kwartier won hij op overtuigende wijze een duel aan de zijlijn van Alexander Bah; een minuut later verstuurde hij de afgemeten voorzet waaruit Bergwijn de score opende. Bij de twee tegengoals maakte Blind echter geen sterke indruk. Hij probeerde Jannik Vestergaard nog van dekking te voorzien voorafgaand aan de 1-1, maar kon niet overtuigen in het kopduel. Ook in de aanloop naar de 3-2 oogde Blind niet daadkrachtig. Hij liet zich in de luren leggen en daardoor kon Andreas Skov Olsen de voorzet geven waaruit Christian Eriksen scoorde. In minuut 57 leverde Blind de bal in aan de zijlijn. De linksback is nuttig in de opbouw, maar kwetsbaar zodra de opponent eruit komt.

Teun Koopmeiners: 6,5

De middenvelder vormde een goed tandem met De Jong. Hij viel in de eerste tien minuten op met nuttige balveroveringen en had na 32 minuten een fraaie opening richting Blind in huis. Na een uur lanceerde hij Depay op eenzelfde manier. Hoewel Koopmeiners niet de meest opvallende man op het veld was, bracht hij wel voetballend vermogen op het middenveld.

Steven Berghuis: 7

In de openingsfase kenden de acties van Berghuis wisselend succes, maar daarna werd de nummer 10 van Oranje waardevol. Hij gaf een uitstekende voorzet waaruit Aké de 2-1 maakte, alvorens een strafschop te verdienen waaruit de 3-1 volgde. Bovendien combineerde Berghuis goed met Depay en Dumfries. Zelf was hij dicht bij een treffer nadat hij alert reageerde op een verkeerde pass van Thomas Delaney. In de tweede helft was Berghuis minder prominent. Hij nam de bal goed mee na een hakje van Depay, maar liet na om te scoren. Een matig afstandsschot kon hem evenmin aan een doelpunt helpen.

Frenkie de Jong: 7,5

De Jong vertolkte een bepalende rol op het middenveld. Hij droeg bij aan de felle start van Oranje met fraaie rushes en passeerbewegingen waarmee hij tegenstanders op het verkeerde been zette en overtalsituaties creëerde. In de tweede minuut bood hij Depay op die manier een schietkans; in minuut 28 bereidde hij een kans voor Berghuis voor. De belangrijkste demarrage van De Jong vond plaats in de tweede helft, toen hij plots het gaspedaal induwde en de kans voor te bereiden waaruit Bergwijn de 4-2 maakte.

Steven Bergwijn: 7,5

Bergwijn moest bij Oranje zorgen voor snelheid en diepgang en bewees het gelijk van bondscoach Louis van Gaal met twee knappe doelpunten. In de eerste helft reageerde hij scherp op een voorzet van Blind, waarna hij knap binnenkopte in de linkerhoek; na de rust werd hij gelanceerd door De Jong, handelde hij razendsnel en schoot hij overtuigend raak in de rechterhoek. Bergwijn werd in minuut 77 gewisseld voor Donyell Malen.

Memphis Depay: 7

Depay naderde Patrick Kluivert, de nummer drie op de topscorerslijst van Oranje, tot één doelpunt met een rake strafschop. Heel overtuigend werd die penalty niet benut, maar de keeper van Denemarken gokte verkeerd. Depay zorgde voor dynamiek in de voorhoede met strakke passes, creatieve oplossingen en goede individuele acties. Zo bezorgde hij zichzelf een grote kans met een fraaie passeeractie in minuut 62. Meestal vond Depay zijn ploeggenoten makkelijk.