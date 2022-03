‘Behoedzaam’ Heracles stelt belangrijke eis aan vertrek Rai Vloet

Zaterdag, 26 maart 2022 om 14:52 • Laatste update: 14:52

De transfer van Rai Vloet naar FC Astana lijkt een kwestie van tijd. Vrijdagavond kondigde de club uit Kazachstan de komst van middenvelder aan via de officiële kanalen, maar een bevestiging van Heracles Almelo blijft vooralsnog uit. De Eredivisionist betracht elke vorm van voorzichtigheid en is erbij gebaat om niet nog een keer in de fout te gaan. Volgens TC Tubantia is er ondanks een doorlopend contract geen sprake van een transfersom. "Want het laatste wat Heracles wil, is geld verdienen aan de voetballer Vloet."

Heracles werd volledig overvallen, toen vrijdag het nieuws naar buiten kwam dat Vloet zou hebben getekend bij het Kazachse FC Astana. "Maak kennis met Rai Vloet: officieel een speler van Astana!", schreef de club triomfantelijk op Twitter. De aanvallend ingestelde middenvelder raakte halverwege november betrokken bij een dodelijk ongeluk en bleek achteraf veel te veel gedronken te hebben. Bovendien reed hij te hard. Heracles liet hem in eerste instantie terugkeren, maar besloot hem op basis van nieuwe feiten alsnog te royeren.

"Vanaf het moment dat Astana zich officieel bij Heracles meldde, werd alle voorzichtigheid betracht", schrijft de lokale krant. "Er was Heracles alles aan gelegen om alle partijen die betrokken waren bij het ongeval - voordat het nieuws officieel zou worden - op de hoogte te brengen van het aanstaande vertrek van de speler die geschorst thuis zat. Stap voor stap, zorgvuldigheid voor alles, dat was en is het uitgangspunt van de club. Dat Heracles zo behoedzaam opereert heeft alles te maken met de handelwijze van de club in de gehele affaire Vloet."

De clubleiding liet vrijdag tegenover ESPN weten dat er van een deal nog geen sprake is. "Verre van zelfs", aldus een woordvoerder. Belangrijke eis voor de Almelose club is dat het geen transfersom wenst te ontvangen voor Vloet. De middenvelder staat officieel nog tot volgend jaar zomer onder contract bij Heracles, maar daar hecht de club geen waarde aan. "Want het laatste wat Heracles wil, is geld verdienen aan de voetballer Vloet", besluit TC Tubantia.