Plan van RB Leipzig lijkt in te druisen tegen uitgesproken wens van Brobbey

Zaterdag, 26 maart 2022 om 10:10 • Laatste update: 10:17

RB Leipzig ziet voor volgend seizoen geen rol weggelegd voor Brian Brobbey. BILD schrijft dat de momenteel aan Ajax verhuurde spits ook volgend seizoen ergens anders gestald moet worden, evenals Ilaix Moriba. Door de langlopende contracten van Brobbey en Moriba ziet RB Leipzig komende zomer nog geen noodzaak om hen definitief te verkopen. Brobbey sprak afgelopen week de wens uit dat Ajax hem zou terugkopen.

RB Leipzig heeft een betrekkelijk smalle selectie in vergelijking met andere Bundesliga-clubs. Dat is geen toeval, want trainer Domenico Tedesco acht het belangrijk om een compacte en hechte selectie te hebben. BILD schrijft dat Tedesco geen ‘ongelukkige spelers zoals Brobbey’ nodig heeft. Mede daardoor staat het zo goed als vast dat Brobbey en Moriba komende zomer andermaal op huurbasis mogen vertrekken.

Moriba werd afgelopen zomer voor zestien miljoen euro overgenomen van Barcelona, maar speelde in de eerste seizoenshelft slechts zes wedstrijden en is nu verhuurd aan Valencia. De afgelopen zomer transfervrij van Ajax overgenomen Brobbey kwam voor de winterstop nog wat vaker in actie: de twintigjarige spits heeft tot dusver veertien officiële wedstrijden voor RB Leipzig achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor drie assists. Desondanks is de huidige nummer vier van de Bundesliga niet van plan om Moriba en Brobbey definitief van de hand te doen.

Zowel Brobbey (tot medio 2025) als Moriba (tot medio 2026) hebben nog langlopende contracten in Leipzig. Hen komende zomer al verkopen wordt door BILD dan ook afgedaan als ‘betriebswirtschaftlicher Unsinn’, oftewel beleidsmatige onzin. RB Leipzig denkt door Brobbey en Moriba volgend seizoen te verhuren te controle te kunnen houden: óf ze ontwikkelen zich goed en kunnen worden teruggehaald óf ze kunnen op een later moment voor meer geld verkocht worden.

Brobbey sprak afgelopen week zelf tegenover De Telegraaf de wens uit om volgend seizoen voor Ajax te spelen. “Ik ben nog niet klaar in Amsterdam. Als het aan mij ligt, speel ik volgend seizoen voor Ajax. Honderd procent. Het zou geweldig zijn als Ajax mij kan terugkopen”, zei Brobbey. In zijn eerste twee wedstrijden na zijn terugkeer bij Ajax was hij direct goed voor drie doelpunten, waarna hij een enkelblessure hem weken aan de kant hield. Brobbey kwam in actie in de laatste wedstrijden tegen SC Cambuur, Benfica en Feyenoord.