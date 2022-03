Italië huilt na totale afgang: ‘Vaarwel wereld, vaarwel Europa, vaarwel alles’

Vrijdag, 25 maart 2022 om 09:03 • Laatste update: 10:08

In Italië is met verslagenheid gereageerd op het mislopen van het WK. Het elftal van bondscoach Roberto Mancini was donderdagavond niet opgewassen tegen Noord-Macedonië (0-1) in de halve finale van de play-offs en is er voor de tweede keer op rij niet bij tijdens het mondiale eindtoernooi. De regerend Europees kampioen moest buigen na een rake knal van Aleksandar Trajkovski in de blessuretijd. De snoeiharde conclusies in de Italiaanse media zijn niet mals.

Door de overwinning neemt Noord-Macedonië het in de finale op tegen Portugal. Voor Italië rest een winter zonder wereldkampioenschap. "Vaarwel wereld, vaarwel Europa, vaarwel alles", schrijft La Gazzetta dello Sport. "Vele nutteloze, onwaarschijnlijke en onnauwkeurige pogingen tot aanvallen leidden tot weer een wedstrijd die we niet in winst wisten om te zetten. In de 92e minuut sloeg Aleksandar Trajkovski, nota bene een ex-speler van Palermo, toe met een ongelooflijke knal vanaf twintig meter. Het avontuur is voorbij, Italië is niet meer, Mancini's spel bestaat niet meer. Dit is een ramp voor Italië."

DRAMA VOOR ITALIË!!! ?????? Noord-Macedonië komt in de blessuretijd op een 1-0 voorsprong... ???? Italië gaat dus ???????? naar het WK! ??#ZiggoSport #WCQ #ITAMKD pic.twitter.com/Q82mH8lhni — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 24, 2022

Italië wist van de laatste vijf WK-kwalificatiewedstrijden er slechts één te winnen en was dus veroordeeld tot het spelen van play-offs. De loting tegen het nietige Noord-Macedonië leek gunstig, maar pakte catastrofaal uit. "Immobile en Insigne waren niet om aan te zien", gaat de roze sportkrant verder. "Mancini was slecht, Barella was slecht, Jorginho is heel ver verwijderd van het niveau dat hij ooit had. Kortom, we verdienen het om niet naar het WK te gaan." Ook verdediger Giorgio Chiellini was verslagen. "Het is lastig uit te leggen. Van september tot vandaag hebben we fouten gemaakt en daar betalen we nu de prijs voor. Een grote leegte overheerst bij ons.”

Corriere dello Sport spreekt van een 'blauwe tragedie'. "Deze nederlaag van Italië gaat de hele wereld over. Het sprookje is weer uit. De Azzurri verliezen thuis op ongelooflijke wijze van Noord-Macedonië en falen voor de tweede keer op een rij om überhaupt het WK te bereiken. Wederom kijken we tijdens het WK toe vanuit onze huiskamer in plaats vanaf de tribunes. Op 11 juli vierden we nog de verovering van de Europese titel in de straten van Italië. Ruim acht maanden later zijn die magische nachten veranderd in een nachtmerrie. We staan niet eens in de play-offfinale tegen Portugal. Het is een ongelooflijke eliminatie. Zo onverwacht dat het verbazingwekkend is.”

Opvallend genoeg maakt Eurosport Italië zich hard voor het aanblijven van Mancini. "In een land met het geheugen van een goudvis is het goed om twee dingen niet te vergeten", aldus de sportzender. "Wat er in de zomer is gebeurd en dat als Jorginho ook maar één van de twee penalty's tegen Zwitserland had gescoord, Italië donderdag in Palermo een vriendschappelijke interland had gespeeld. Dat gezegd hebbende, gaven de Azzurri niet thuis. De ploeg leek te denken ’dat het wel goed kwam’ en dat was niet het geval. Mancini heeft in dat opzicht duidelijk fouten gemaakt.”