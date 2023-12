Einde van een tijdperk: Italiaanse grootheid neemt afscheid van profvoetbal

Giorgio Chiellini gaat stoppen als profvoetballer, zo meldt onder meer Fabrizio Romano. Volgens Romeo Agresti, Juventus-watcher namens GOAL, kondigt de verdediger dinsdagmiddag officieel zijn afscheid aan. Daarmee komt na 23 jaar een einde aan een imposante carrière die resulteerde in een uitpuilende prijzenkast.

Chiellini was voor het laatst actief bij Los Angeles FC in de Major League Soccer, het hoogste niveau van Amerika. Daar loopt zijn contract aan het einde van december af. Zaterdag speelde hij zijn laatste wedstrijd voor die club, in de met 2-1 verloren finale van de MLS Play-offs tegen Columbus Crew.

Na zijn carrière als prof blijft Chiellini waarschijnlijk actief in de voetballerij. Volgens La Gazzetta dello Sport blijft de Italiaan nog enige tijd in de Verenigde Staten, maar vanaf de zomer keert hij mogelijk terug bij zijn oude werkgever Juventus. In Turijn wacht dan een bestuurlijke functie, zo klinkt het.

Chiellini kende een grootste carrière als profvoetballer. Met Juventus won hij negen landstitels en vijf nationale bekers. Zijn grootste prijs was echter het Europees kampioenschap dat hij in 2021 won met Italië.

In het seizoen 2000/01 begon hij in de Serie C bij Livorno. Na twee seizoenen bij die club werd de voorstopper overgenomen door AS Roma, maar voor I Giallorossi zou Chiellini door verhuurperiodes aan Livorno nooit uitkomen.

In 2004 tekende de linkspoot voor 6,5 miljoen euro bij Fiorentina. In Florence zou hij in één seizoen tijd 42 wedstrijden spelen en met zijn goede prestaties verdiende hij al snel een transfer naar een volgende Italiaanse topclub.

Juventus had namelijk genoeg gezien en nam Chiellini voor 7,7 miljoen over van Fiorentina. In Turijn zou hij uitgroeien tot een verdediger van wereldklasse en vormde hij onder meer langere tijd een ijzersterke defensie met Leonardo Bonucci en Andrea Barzagli.

Uiteindelijk zou Chiellini 561 wedstrijden spelen voor La Vecchia Signora. De enige prijs die hij niet won met Juventus was de Champions League. Met de 117-voudig international achterin kwam Juve twee keer tot de finale van het miljardenbal, maar FC Barcelona (2015) en Real Madrid (2017) bleken te sterk.

