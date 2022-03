Touwtrekken neemt toe: grootmacht biedt Mazraoui astronomisch salaris

Maandag, 21 maart 2022 om 15:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:10

Bayern München heeft handig gebruik gemaakt van de gesprekken met Mino Raiola over de transfer van Ryan Gravenberch. Transfermarktspecialist Fabrizio Romano schrijft dat der Rekordmeister van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om ook nog eens naar de status van Noussair Mazraoui te vragen. Daarbij meldt Romano dat de bijna transfervrije rechtsback van Ajax in gesprek is geweest met Julian Nagelsmann en Oliver Kahn, respectievelijk trainer en algemeen directeur van Bayern.

De doorgaans goed geïnformeerde Romano wordt aangevuld door Sport1, dat beweert dat der Rekordmeister een verbeterd voorstel van de eerste contractaanbieding heeft gedaan Bayern heeft nu een aanbod van liefst tien miljoen euro bruto per seizoen op tafel gelegd: een verdubbeling van de vijf miljoen euro die voornaamste concurrent Barcelona wil bieden.

During their contacts with Raiola for Gravenberch, FC Bayern have asked again for Noussair Mazraoui. More: he had a direct conversation with Nagelsmann and Kahn. ???? #transfers Barcelona are offering €5m per season. It's up to the player, tempted by Barça proposal since weeks. pic.twitter.com/hiW255UTxN