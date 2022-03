Volgens Perez was de heerser op middenveld geen Ajacied maar Feyenoorder

Zondag, 20 maart 2022 om 22:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:44

Kenneth Perez schiet woorden tekort om zijn enthousiasme over het spel van Fredrik Aursnes te omschrijven. Feyenoord ging in De Klassieker weliswaar met 3-2 onderuit op bezoek in de Johan Cruijff ArenA, maar de analyticus van ESPN concludeert tijdens Dit was het weekend dat de 26-jarige Noor de ‘heerser op het middenveld’ was. Ook Tyrell Malacia liet een goede indruk achter op Perez.

“Ik vond Feyenoord gewoon goed spelen in de eerste zestig minuten”, steekt Perez van wal. “Maar boven dat ‘goede’ zaten nog Malacia en Aursnes. Malacia was heel rustig aan de bal. Hij speelde natuurlijk tegen één van de bester spelers van de Eredivisie (doelend op Antony, red.), maar hij was gewoon echt de rust zelve. Zijn oriëntatievermogen is ook goed. Want als hij dat niet zou hebben, zou hij misschien hele gekke overtredingen maken. Maar ook Aursnes vond ik écht heel erg goed.”

“Je moet eigenlijk op zijn hoofd letten”, vervolgt Perez over de Noorse middenvelder. “Zijn blik gaat van rechts naar links. En dat zie je eigenlijk alleen bij hele goede middenvelders die alles onder controle hebben. Hij was echt de heerser op het hele middenveld vandaag en hij was echt bij alles betrokken, zowel in aanvallend als in verdedigend opzicht. Drukzetten, ineens doorvoetballen... Er zijn maar weinig Eredivisie-spelers die de kwaliteiten van Aursnes hebben.”

“Kijk maar eens naar de allerbeste middenvelders die er lopen. Zij zijn alleen maar aan het kijken en oriënteren. Dat zie je niet heel veel. Ik vond hen echt de twee uitblinkers bij een goed Feyenoord”, besluit Perez. Aursnes was direct betrokken bij de tweede goal bij Feyenoord, daar hij Steven Berghuis onder druk zette en de bal via Cyriel Dessers bij doelpuntenmaker Guus Til kreeg.