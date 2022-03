De Graafschap gooit ‘teleurgestelde’ Reinier Robbemond op straat

De Graafschap heeft hoofdtrainer Reinier Robbemond ontslagen, zo is woensdag naar buiten gebracht door de club uit Doetinchem. "De recente resultaten en het gebrek aan uitzicht op verbetering op de korte termijn liggen hieraan ten grondslag", zo valt te lezen in het door De Graafschap afgegeven statement. Robbemond had een contract tot medio 2023, maar door de slechte resultaten en de teleurstellende negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie moet hij dus voortijdig vertrekken.

Na twee seizoenen op rij waarin promotie naar de Eredivisie op het nippertje werd gemist, kreeg Robbemond vorig jaar zomer de kans zich te bewijzen bij De Graafschap als opvolger van Mike Snoei. In de slotfase van deze jaargang is het bestuur tot de conclusie gekomen dat er een andere trainer voor de groep moet komen. De Superboeren wonnen al vijf wedstrijden op rij niet in de Keuken Kampioen Divisie, wachten al zes uur op een doelpunt en bezetten de tegenvallende negende plaats. Afgelopen week werd met 2-0 verloren van zowel NAC Breda als Roda JC Kerkrade.

"Dit was een hele moeilijke beslissing en we zijn hierin zeker niet over één nacht ijs gegaan", benadrukt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp. "Met de aanstelling van Reinier sloegen we afgelopen zomer een nieuwe weg in. Aanvankelijk merkten we ook de gewenste frisse wind, alleen in de voorbije maanden stokte de ontwikkeling. We hebben veel waardering voor de inzet, kennis en kunde van Reinier, alleen zijn van mening dat hij niet langer meer voor De Graafschap de beste hoofdtrainer is. Daarin moeten we eerlijk zijn en die boodschap hebben we vandaag overgebracht."

Robbemond is 'teleurgesteld over de beslissing die door de directie is genomen': "Met deze staf had ik het vertrouwen dat we de negatieve spiraal van de laatste weken zouden kunnen doorbreken. Er zijn veel wedstrijden geweest waarin we goed voetbal hebben laten zien, maar daarvoor niet beloond werden met punten. Als trainer word je uiteindelijk afgerekend op de prestaties die je neerzet. De spelers en de staf hebben iedere dag het uiterste uit zichzelf gehaald. Ik heb de kans gegrepen om bij deze club te werken, ondanks dat ik nog door kon bij Maccabi, ook om mijn ambitie te tonen. De Graafschap is een hele speciale club met geweldige supporters en vrijwilligers, die ik graag wil bedanken", aldus Robbemond, die eerder werkzaam was bij PSV, AZ, Willem II en TOP Oss.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 30 20 4 6 29 64 2 FC Volendam 30 18 9 3 25 63 3 Excelsior 30 18 4 8 28 58 4 FC Eindhoven 30 17 6 7 24 57 5 Jong Ajax 30 16 5 9 14 53 6 Roda JC Kerkrade 30 14 10 6 25 52 7 ADO Den Haag 28 17 4 7 19 49 8 NAC Breda 30 13 9 8 15 48 9 De Graafschap 30 13 8 9 9 47 10 VVV-Venlo 30 12 4 14 -2 40 11 Jong PSV 29 10 5 14 0 35 12 FC Den Bosch 30 10 3 17 -22 33 13 Jong AZ 30 9 5 16 -11 32 14 TOP Oss 30 8 7 15 -10 31 15 Telstar 29 6 11 12 -23 29 16 Almere City FC 30 7 8 15 -14 29 17 FC Dordrecht 30 7 8 15 -22 29 18 Jong FC Utrecht 30 8 4 18 -25 28 19 MVV Maastricht 30 8 2 20 -32 26 20 Helmond Sport 30 6 6 18 -27 21