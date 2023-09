Meesterscout zet Van Geel op zijn plek: ‘Ook hij moet in de spiegel kijken’

Donderdag, 7 september 2023 om 15:13 • Wessel Antes • Laatste update: 15:13

Piet de Visser is geschrokken van de huidige stand van zaken bij Willem II, zo zegt de voormalig trainer van de Tilburgers in gesprek met het Brabants Dagblad. De 88-jarige Meesterscout vindt het jammer dat zijn oude werkgever zo erg is afgegleden in de afgelopen jaren. De Visser, die tussen 1985 en 1991 hoofdtrainer was bij de Tricolores, is van mening dat algemeen directeur Martin van Geel zelfkritisch moet zijn. “Ook hij moet in de spiegel kijken.”

De afgelopen dagen was het erg onrustig in het Koning Willem II Stadion. Trainer Reinier Robbemond werd ontslagen, terwijl technisch directeur Teun Jacobs zelf zijn conclusies trok. “Ik vind toch ook dat Martin van Geel bij zichzelf te rade moet gaan”, aldus De Visser. “Natuurlijk heeft hij ook goede dingen gedaan, maar hij heeft Willem II sinds zijn aantreden niet op de rol gekregen en hij heeft die mensen toch aangesteld.” Van Geel is sinds juli 2019 in dienst bij Willem II.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Geel, inmiddels 62, moet zichzelf volgens De Visser afvragen wat hij precies wil. “Misschien moet hij het zichzelf niet meer aan willen doen om nog lang te blijven. Hij is ook niet meer de jongste.” De Tilburgers zijn gestopt met het vragen van advies aan De Visser. “Samen met Frans Bouwmeester gaf ik nog weleens tips. Ik drong mezelf niet op, maar ze konden altijd terecht bij mij voor vragen over spelers. Ik doe ook nog altijd dingen voor Chelsea, ik weet wel waar ik het over heb.” De doorgewinterde scout voelt nog altijd affiniteit met de Brabantse club. “Ik heb toch een warm gevoel voor die club, ik ben er jaren trainer geweest en ik woon al sinds 1985 in Oisterwijk, vlakbij dus.”

De Visser is van mening dat Willem II moet worden geleid door meer mensen met voetbalverstand. Zelf is hij daar niet meer toe in staat. “Niet in een echte functie, dat gaat niet meer, maar op de achtergrond adviezen geven kan altijd. Daar zouden bijvoorbeeld ook Theo de Jong voor kunnen benaderen. Ook iemand die zichzelf niet naar voren zal schuiven, maar die wel grote betrokkenheid heeft.” Willem II staat na vier duels op de vijftiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.