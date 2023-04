Doemscenario voor Willem II: NAC komt alsnog langszij in gestaakte derby

Dinsdag, 25 april 2023 om 14:55 • Wessel Antes • Laatste update: 15:04

Willem II is er dinsdagmiddag niet in geslaagd om de 0-1 voorsprong op bezoek bij NAC Breda in stand te houden: 1-1. De Tilburgers gaven in een leeg Rat Verlegh Stadion de drie punten alsnog uit handen. In de absolute blessuretijd knikte Ezechiel Banzuzi de gelijkmaker langs doelman Joshua Smits. ESPN was niet aanwezig bij het restant van de wedstrijd, waardoor supporters van beide clubs het duel via sociale media en de radio moesten volgen.

Op 14 april ging het in de 74ste minuut mis tijdens de Brabantse derby toen Elton Kabangu (intikker uit een hoekschop) namens de bezoekers uit Tilburg de score opende. Supporters van NAC gooiden bekers met bier naar de juichende spelers van Willem II, waarna de wedstrijd definitief werd gestaakt. Eerder was de wedstrijd al tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Willem II werd dinsdag om 14.30 uur gespeeld in een leeg stadion.

De hervatting

Trainers Peter Hyballa en Reinier Robbemond stuurden hun elftallen, geheel volgens de regelgeving, ongewijzigd het veld op in Breda. In de regels van de KNVB staat dat teams na een staking, indien er geen tussentijdse blessures hebben plaatsgevonden, exact hetzelfde moeten zijn. Beide coaches kregen nog wel de mogelijkheid om te wisselen, waar Hyballa dan ook gretig gebruik van maakte. Odysseus Velanas en Charles-Jesaja Herrmann traden direct aan als vervangers van Aime Omgba en Casper Staring.

Hyballa had zijn elftal overduidelijk maar één boodschap meegegeven: aanvallen. De Bredase formatie kwam echter niet veel verder dan lange ballen, die vrij gemakkelijk werden weggekopt door Willem II. Wessel Dammers, die op 14 april de assist afleverde op Kabangu, won vrijwel ieder kopduel. Via een uitbraak werden de Tilburgers nog gevaarlijk maar spits Jizz Hornkamp wist Thijs Oosting niet te bereiken. In blessuretijd kreeg NAC alsnog waar het naar zocht, toen Banzuzi de bal na een scrimmage met zijn hoofd binnen wist te werken. Daardoor houden de Tilburgers een behoorlijke kater over aan de eerder gestaakte Brabantse derby, terwijl NAC een bonuspunt pakt.