Chaos bij Willem II compleet; td stapt dag na ontslag Robbemond op

Woensdag, 6 september 2023 om 15:28 • Laatste update: 16:03

Ook technisch directeur Teun Jacobs vertrekt bij Willem II, zo maken de Tilburgers bekend via de eigen clubkanalen. Dinsdag werd trainer Reiner Robbemond nog ontslagen vanwege het ‘uitblijven van sportieve resultaten’. Een dag later stapt Jacobs, die begin dit kalenderjaar nog verantwoordelijk was voor de definitieve aanstelling van Robbemond, zelf op.

Jacobs was sinds juni 2022 in dienst als technisch directeur van Willem II. Eerder bekleedde hij dezelfde functie bij Almere City en werkte hij voor NEC en de KNVB. Jacobs steekt in zijn vertrekbericht de hand in eigen boezem: “Helaas hebben we in het afgelopen jaar onvoldoende resultaat gehaald, ook ik ben daar verantwoordelijk voor. Ik heb met eer en geweten gewerkt voor de club met alle goede bedoelingen. Uiteindelijk denk ik dat dit de beste keuze is voor de club, waardoor hopelijk de rust terugkeert.” Voor Willem II is het zaak om na het vertrek van Robbemond en Jacobs op korte termijn een nieuw technisch hart te vinden.

Er is al een tijd sprake van onrust rondom de huidige nummer vijftien van de Keuken Kampioen Divisie. Supporters zijn niet tevreden met de aankopen die deze zomer werden gedaan en eisten middels spandoeken een vertrek van het bestuur. Zondag werd de competitiewedstrijd in Tilburg tegen NAC Breda bij een 0-3 stand definitief gestaakt. Scheidsrechter Edwin van de Graaf legde het duel voor rust al eens stil nadat er vanuit het thuisvak voorwerpen op het veld werden gegooid. Direct na rust moesten de spelers opnieuw naar binnen toen er ook een brandende fakkel op het veld belandde. NAC maakte op dat moment net de 0-3 via Jan van den Bergh.

Dinsdag werd het restant van de wedstrijd in een leeg Koning Willem II Stadion uitgespeeld, maar lukte het Willem II niet om de opgelopen schade te repareren. De Tricolores gingen uiteindelijk met 1-4 onderuit in eigen huis. Kort na de wedstrijd werd trainer Robbemond op straat gezet. Een dag later laat ook Jacobs de Tilburgse club achter zich.