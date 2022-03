André Onana: ‘Het is bizar, sinds ik voetbal heb ik dit nog nooit gezien’

Dinsdag, 15 maart 2022 om 07:01 • Laatste update: 07:55

André Onana kan bij Ajax zijn eigen afscheid regisseren. De 25-jarige doelman dreigde in zijn laatste maanden in Amsterdam nauwelijks speeltijd te zullen krijgen, maar een blessuregolf in het keepersgilde heeft ervoor gezorgd dat ‘de Kat van Kameroen’ voorlopig weer eerste keus is onder Erik ten Hag. “Iets in mij zei me dat het nog niet klaar was bij Ajax. En het is ook het enige dat je kunt doen: er altijd staan voor je teammaten”, vertelt Onana dinsdag in gesprek met De Telegraaf.

Onana beschouwt zich als een teamspeler, maar ook hij verwachtte niet dat hij weer direct zou gaan keepen. “Het is bizar. Sinds ik voetbal heb ik nog nooit gezien dat er drie keepers langdurig geblesseerd raakten. Ik leef met Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Jay Gorter mee, maar het biedt mij een onverwachte kans.” De doelman is blij dat hij terug is en zijn medespelers en de fans zijn waarde kan bewijzen. De reacties van sommige fans deden in het begin pijn. “Vooral omdat de meeste supporters de waarheid niet kennen. En dat ik geen overeenstemming heb bereikt met Edwin van der Sar en Marc Overmars betekent niet dat ik niet van de club houd en niet heel mijn hart zal geven.”

Onana benadrukt dat hij in 2019, kort nadat hij al tot de zomer van 2022 had getekend, én ook tijdens zijn dopingschorsing zijn contract wilde verlengen. “In 2019 hoefde dat van Ajax niet, omdat de tijd rijp was dat ik voor de juiste prijs naar een andere club ging. En tijdens mijn schorsing hebben we vijf of zes gesprekken in de ArenA gevoerd. We konden geen overeenstemming bereiken over mijn salaris.” Hij bevestigt dat Ajax tijdens zijn schorsing voorstelde om de helft van zijn huidige salaris te verdienen. “Maar het was niet alleen datgene dat me niet beviel. Bijtekenen was een verplichting.”

“Het was accepteren of niet en nadat er die zomer geen transfer plaats had, heb ik vier maanden salaris ingeleverd. Op dat moment was Ajax de onderhandelingen overigens al gestopt, terwijl wij nog verder wilden praten. De club is altijd belangrijker dan een individu en Ajax heeft gedaan wat Edwin en Marc het beste vonden.” Onana wil niets kwijt over de volgende stap in zijn loopbaan omdat het ‘afleidt van zijn missie’. “Mijn volle focus ligt op Ajax. We hebben met de landstitel, de beker en de Champions League drie prijzen te winnen.”

Dankbaarheid en trots zullen bij zijn vertrek overheersen. “Ik ben dankbaar voor de kans die ik na mijn komst van Barcelona heb gekregen en trots op hetgeen ik de club heb teruggegeven”, benadrukt Onana, die over ruim drie maanden transfervrij zal zijn en zo goed als zeker bij Internazionale aan de slag gaat. “Al ben ik daar nog niet klaar mee. Als we erin slagen kampioen te worden of de Champions League te winnen, zal ik wel een traan laten. Ajax zit voor altijd in mijn hart.”