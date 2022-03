Ten Hag spreekt zich uit over Promes: ‘De NOS is niet de rechterlijke macht’

Vrijdag, 11 maart 2022 om 23:37

Erik ten Hag zegt ‘diep bedroefd’ te zijn door de situatie waarin Quincy Promes ‘verzeild is geraakt’. Er werd afgelopen week eerst duidelijk dat de aanvaller van Spartak Moskou aan familieleden heeft bekend dat hij zijn neef in 2020 wilde doodsteken, waarna vrijdag bleek dat hij door de politie werd afgeluisterd omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Ten Hag spreekt na afloop van het duel tussen SC Cambuur en Ajax (2-3) voor de camera van ESPN en NOS van een ‘treurige kwestie’.

Ten Hag en Promes werkten al samen bij FC Twente en Go Ahead Eagles, voor de twee elkaar in de zomer van 2019 weer tegenkwamen bij Ajax. Halverwege zijn tweede seizoen in Amsterdam raakte Promes in opspraak, nadat hij in december 2020 werd opgepakt en twee dagen in de gevangenis doorbracht als verdachte voor een steekpartij tijdens een familiefeest in Abcoude. Promes ontkende zelf alle aantijgingen, maar Nieuwsuur bracht afgelopen week transcripties van telefoongesprekken naar buiten waarop Promes in meerdere gesprekken met zijn familie bekende dat hij zijn neef in juli 2020 wilde doodsteken.

De Telegraaf meldde vervolgens vrijdag dat Promes werd afgeluisterd omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Bij zowel ESPN als de NOS wordt Ten Hag na afloop van de door Ajax met 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Cambuur gevraagd naar de situatie rond Promes. “Het doet me heel veel, het is een ontzettend treurige kwestie”, zegt Ten Hag tegenover de NOS. “Dat hij daarin verzeild is geraakt. Het is bij de media, maar het ligt nu bij de rechter…”

De verslaggever van de NOS onderbreekt Ten Hag door te stellen dat ‘het niet zomaar gebeurt dat je telefoon wordt afgetapt’. “Daar ben jij van op de hoogte? Dit zegt de NOS, maar ik wacht het oordeel van de rechter af”, reageert Ten Hag. De telefoongesprekken werden overigens niet door de NOS, maar door Nieuwsuur naar buiten gebracht. “Ik weet niet hoe de NOS het weet. Ik denk niet dat de NOS de rechterlijke macht is. Maar nogmaals: het is heel kwalijk en diep bedroevend dat hij op deze manier in het nieuws komt. Want hij heeft zoveel kwaliteiten en hier had hij niet in verzeild moeten raken. Dit is heel slecht voor zijn imago, dat is duidelijk.”

“Zoals je al zegt: hij is geen speler meer van Ajax”, antwoordt Ten Hag op de vraag of de situatie rond Promes ook slecht is voor Ajax. “Dat wil niet zeggen dat we niet met hem begaan zijn. Dat zijn we zeer. En nogmaals: we zijn diep bedroefd dat hij in deze situatie terecht is gekomen.” Ten Hag krijgt vervolgens de vraag of het hem energie kost die hij beter had kunnen gebruiken. “Nou ja, ik vind het heel vervelend. Ik heb er verder geen invloed op. Ik ben begaan met die jongen, we hebben een geschiedenis en ik had gehoopt dat hij hier niet verzeild in was geraakt.” Tegenover ESPN stelt Ten Hag dat er voorlopig alleen sprake is van ‘mediawerk’. “We zullen moeten afwachten wat de rechter beslist. Het raakt me zeer.”

Ten Hag noemt moeizame zege op Cambuur ‘herhaling van zetten’

Ten Hag sprak na het in blessuretijd gewonnen duel met Cambuur van een ‘herhaling van zetten’ bij Ajax. “Je zou zeggen: een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar dat hebben wij wel gedaan. De klasse van de ploeg is wel dat ze het er niet bij laten zitten. Hier moeten we snel uit, want anders kunnen we wel een keer schade oplopen en we moeten voorkomen dat dat gebeurt”, benadrukt Ten Hag, die zijn ploeg in de problemen zag komen door persoonlijke fouten. “Dat was vorige week ook al zo. Vandaag was het bij de 1-2 exact hetzelfde verhaal. Het zijn individuele fouten. Tot een andere conclusie kun je niet komen.”