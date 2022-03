‘Ajax wil na Bounida nieuwe poging wagen voor tweede Belgische parel’

Vrijdag, 11 maart 2022 om 13:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:38

Ajax heeft zijn zinnen gezet op de komst van Kyriani Sabbe, zo meldt Het Nieuwsblad. De zeventienjarige vleugelverdediger uit de jeugdopleiding van Club Brugge kan in België een vernieuwd contract tekenen, maar de Amsterdammers willen daar een stokje voor steken. Sabbe is na Rayane Bounida (16), die na dit seizoen overkomt van Anderlecht, de tweede Belgische jeugdspeler die met Ajax in verband wordt gebracht.

Sabbe, een van origine rechtsback, stond twee jaar geleden ook al in de belangstelling van de huidig koploper van de Eredivisie. "De interesse van Ajax was concreet", vertelde de vader van de jongeling destijds aan Het Nieuwsblad. "Eerst nam een van hun scouts verschillende keren telefonisch contact op, nadien deed ook de hoofdverantwoordelijke van de jeugd dat. Er werd een gesprek gepland waarin Ajax de plannen met Kyriani zou toelichten. Maar Club Brugge was daarvan op de hoogte en deed zelf ook hun sportief plan voor Kyriani uit de doeken."

#ClubBrugge praat met de zeventienjarige Kyriani Sabbe over een profcontract tot en met 2024. #Ajax heeft de flankverdediger van Club NXT eveneens benaderd. Zie Sportwereld. — Pieter-Jan Calcoen (@PJCalcoen) March 11, 2022

De viervoudig international van België Onder-17 besloot in Brugge te blijven 'vanwege de goede ervaringen met Club'. Nu wil Ajax nogmaals een poging wagen om de verdediger te strikken. "De club wil hem ook maximaal blijven prikkelen en hem kansen geven in een hogere leeftijdscategorie, dus hij kan daar alleen maar beter van worden." Sabbe kan naast een overstap naar Amsterdam ook kiezen om zijn tot 2023 doorlopende contract met een jaar te verlengen tot 2024.

Afgelopen maandag werd al bekend dat Ajax Bounida tot 2025 had vastgelegd. De aanvallende middenvelder kon onder meer kiezen voor een overstap naar Barcelona, Paris Saint-Germain of Manchester City, maar was naar verluidt een jaar geleden al overtuigd, toen hij een rondleiding kreeg bij Ajax. ‘Om optimaal te kunnen acclimatiseren’ sluit Bounida volgend seizoen aan bij de Onder-17 van de Amsterdammers. De club kon het toptalent voor een opleidingsvergoeding weghalen uit Brussel, aangezien hij nog geen profcontract had getekend bij Anderlecht.