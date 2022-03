Frenkie de Jong spreekt zich uit over mogelijke komst van Mazraoui bij Barça

Woensdag, 9 maart 2022 om 14:49 • Jordi Tomasowa

Frenkie de Jong heeft zich op de persconferentie van Barcelona in aanloop naar het Conference League-duel met Galatasaray lovend uitgelaten over Noussair Mazraoui. De middenvelder van Barça noemt de Ajacied 'een geweldige speler'. Fabrizio Romano meldde dinsdag dat Barcelona Mazraoui een eerste aanbieding heeft gedaan. De transfermarktexpert claimt dat de Catalanen op dit moment de beste papieren hebben om de 24-jarige vleugelverdediger komende zomer transfervrij op te pikken.

“Mazraoui heeft veel kwaliteit. Ik kan niets zeggen over of hij zal komen of niet, maar hij is een geweldige speler", zegt De Jong op de persconferentie. Volgens de 38-voudig international van Oranje is het voor nieuwkomers nog steeds een goed moment om een transfer naar Barcelona te maken. “Dat is het altijd. Het is een van de grootste clubs ter wereld. Hier kun je genieten van de manier waarop voetbal gespeeld wordt. Als we ons volgend seizoen goed versterken, kunnen we voor alle prijzen strijden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Romano noemt het een ‘serieuze mogelijkheid’ dat Mazraoui transfervrij naar Barcelona zal vertrekken. Naast Barcelona zijn AC Milan en Borussia Dortmund volgens transfermarktexpert Romano eveneens nadrukkelijk geïnteresseerd in Mazraoui. De naam van Mazraoui wordt al langer in verband gebracht met Barcelona. Joan Laporta, de voorzitter van de Catalanen, heeft in december rond de uitreiking van de Golden Boy-award in Turijn om tafel gezeten met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Mazraoui. In die gesprekken viel al de naam van de vleugelverdediger van Ajax en Barcelona probeert nu door te pakken. De naam

Tijdens de persconferentie voor het Europa League-duel met Galatasaray viel ook de naam van Ronald Koeman. De 58-jarige oefenmeester blikte vorige week in het Algemeen Dagblad terug op zijn laatste maanden en ontslag bij de Spaanse topclub. Onder zijn opvolger Xavi zijn de resultaten na een stroeve start de laatste weken uitstekend. “Ik heb veel respect voor hem”, vertelt Xavi. “Hij is voor mij een legende, ik bewonderde hem toen ik een kind was. Hij was mijn assistent-trainer. Ik kan u zeggen dat ik hem zeer dankbaar ben als culé (lid van Barcelona, red.). Hij verliet Nederland om naar Barça te komen en dat is te bewonderen. En ook dat hij jonge spelers de kans gaf toen hij hier trainer was”.