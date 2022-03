De Visser: ‘Ze kunnen allebei de positie van Blind bij Oranje overnemen’

Woensdag, 9 maart 2022 om 07:09

Piet de Visser vindt het knap hoe Mauro Júnior zich als linksback heeft ontwikkeld. Zijn situatie bij PSV aan het begin van dit seizoen leek uitzichtloos, totdat trainer Roger Schmidt de 22-jarige Braziliaan door blessures gedwongen op de linksbackpositie posteerde. De Visser is van mening dat het een enorm voordeel is dat Mauro Júnior zo allround is, maar benadrukt dat hij zich nu op de positie van linksback moet gaan richten. “Ik sta ervan te kijken hoe goed en snel hij het als linksback oppakt.”

De Visser, al jaren scout van Chelsea, looft ‘het enorme inzicht’ van Mauro Júnior. De Braziliaan kan daardoor uitblinken als hij achter de bal kan spelen. “Zijn techniek en passing zijn fantastisch. Het is nu wachten op de volgende stap”, vertelt de talentenspeurder woensdag in gesprek met De Telegraaf. “Mauro Júnior zal een tijdlang achtereen dit niveau moeten laten zien. En hij moet aan zijn fysiek werken. In de Premier League bijvoorbeeld zijn veel balvaardige spelers afgebrand omdat ze fysiek tekort kwamen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mauro Júnior wil in juli van het recht gebruik maken om een Nederlands paspoort aan te vragen. Hij is dan namelijk precies vijf jaar in Nederland. Dat betekent dat de Braziliaan, die interlands speelde voor de Onder 20 in zijn vaderland, dan ook in aanmerking zou kunnen komen voor het Nederlands elftal. “Het is nog steeds mijn droom om voor Brazilië te spelen. Maar je moet in je carrière nooit zomaar deuren dicht slaan”, doelde de PSV’er in Braziliaanse media op het Nederlandse paspoort.

“Ik ben nog jong. Mocht het ooit zover komen, dan zal ik vast de juiste beslissing nemen.” Kijkend naar het Nederlands elftal denkt De Visser dat Mauro Júnior en Owen Wijndal van AZ weinig voor elkaar onder doen. “Die zouden op termijn allebei de positie van Daley Blind kunnen overnemen. Als linksback kan Mauro Júnior het met zijn mentaliteit nog heel ver brengen.”

Mauro Júnior kan, als hij eenmaal een Nederlands paspoort heeft, in de voetsporen treden van Douglas. De tot Nederlander genaturaliseerde Braziliaan zat in 2012 bij de selectie van het Nederlands elftal. Tot een debuut kwam het nimmer.