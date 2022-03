Willem II ontslaat Fred Grim én stelt Joris Mathijsen op non-actief

Dinsdag, 8 maart 2022 om 10:49 • Laatste update: 11:45

De clubleiding van Willem II heeft behoorlijk hard ingegrepen. De club maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat Fred Grim dinsdagochtend per direct ontslagen is als trainer van de Tilburgers. Niet alleen Grim moet het veld ruimen bij de huidige nummer vijftien van de Eredivisie, want ook technisch directeur Joris Mathijsen is wegens 'een verschil van inzicht over het technische beleid' op non-actief gesteld. De huidige stafleden - onder wie assistent Denny Landzaat - bereiden de selectie voor op de komende wedstrijd tegen Fortuna Sittard, terwijl Willem II op zoek gaat naar een nieuwe trainer.

De 56-jarige Grim trad afgelopen zomer in dienst bij Willem II, nadat hij de overstap maakte vanaf RKC Waalwijk. Hij was de opvolger van Zeljko Petrovic, die op zijn beurt tijdelijk het stokje had overgenomen na het ontslag van Adrie Koster. De oefenmeester - eerder werkzaam bij Ajax, Sparta Rotterdam, Almere City en (Jong) Oranje - tekende een contract tot medio 2023 in Tilburg en ging voortvarend van start. Na de 2-1 overwinning op PSV eind september werd er echter nog maar één van de laatste achttien competitiewedstrijden gewonnen en daardoor komt de degradatiestreep rap dichterbij voor Willem II.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is een moeilijke beslissing geweest om in Fred zijn eerste seizoen al afscheid te nemen. De samenwerking van de spelersgroep, stafleden en overige medewerkers van de club met Fred is goed. Maar in het belang van de club en lijfsbehoud in de Eredivisie moeten we dit noodzakelijke en vervelende besluit nemen. We zijn Fred dankbaar voor de prettige samenwerking", zegt Jan van der Laak, voorzitter van de raad van commissarissen bij Willem II. Grim noemt zijn gedwongen vertrok 'erg zonde'. " Ik heb hier samen met mijn collega’s goed kunnen werken, maar om meerdere redenen staan we na 25 wedstrijden niet daar waar we willen staan."

Willem II bezet nu de vijftiende plaats in de Eredivisie, met twee punten voorsprong op nummer zestien PEC Zwolle en drie punten voorsprong op nummer zeventien Fortuna Sittard. Na het 0-0 gelijkspel van afgelopen weekeinde in eigen stadion tegen sc Heerenveen werd er al melding gemaakt van een crisisoverleg bij de Tilburgers, waarin de toekomst van Grim besproken zou worden. Nu moet echter niet alleen Grim het veld ruimen, want ook technisch directeur Mathijsen is op non-actief gesteld.

Mathijsen trad in de zomer van 2016 - een jaar nadat hij zijn actieve carrière bij Feyenoord besloot - in dienst als technisch directeur bij Willem II. Drie jaar later kreeg Mathijsen in Tilburg gezelschap van Martin van Geel, die bij Feyenoord was vertrokken als technisch eindverantwoordelijke en bij zijn oude club als algemeen directeur in functie trad. De afgelopen tijd klonk er ook geregeld kritiek op Mathijsen vanwege de samenstelling van de selectie en klaarblijkelijk heeft de clubleiding daar naar gehandeld.

"Het valt ons zwaar om na bijna zes jaar waarin we lang, intensief en goed met Joris hebben samengewerkt, hem op non-actief te moeten stellen", zegt Van der Laak namens de raad van commissarissen, die Van Geel heeft gevraagd een actieve rol te vervullen in de zoektocht naar een nieuwe trainer. "Met de directeur en mens Joris hebben we al die jaren een erg goede relatie gehad. De club is hem zeer dankbaar voor zijn jarenlange toewijding, verdiensten en successen voor de club."