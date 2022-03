Bazoer aangevallen door dronken sponsor; directie Vitesse bevestigt

Zaterdag, 5 maart 2022 om 13:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:39

Riechedly Bazoer is enkele weken geleden aangevallen door een dronken sponsor van zijn eigen club Vitesse, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het incident deed zich voor in de rust van de blamage thuis tegen PSV (0-5). De directie van Vitesse heeft het voorval bevestigd en haar excuses aangeboden aan Bazoer. De aanval op de verdediger annex middenvelder van de Arnhemmers valt middenin een periode van flinke ophef rondom de club.

Bazoer werd bij een 0-3 achterstand in de rust belaagd in de kleedkamers van GelreDome. Zijn belager was doorgedrongen tot de catacomben van het stadion, wat normaal afgesloten is voor publiek. "Immens genânt", spreekt algemeen directeur van Vitesse Pascal van Wijk van het incident. "Die man (de dronken sponsor, red.) is geroyeerd als sponsor. Die willen we hier nooit meer zien." Vitesse bood daarop zijn formele excuses aan Bazoer.

Het nieuws krijgt extra lading door de gebeurtenissen tijdens het duel met Sparta Rotterdam van vrijagavond, dat bij een 0-1 stand gestaakt werd. Sparta-keeper Maduka Okoye werd aangevlogen door een hooligan (die volgens Van Wijk 'sowieso geen supporter van Vitesse was') en kreeg even later een beker bier naar zich geslingerd. Ook werd er nog een vuurwerkbom richting het veld gegooid toen de spelers al van het veld waren. De KNVB buigt zich nu over hoe nu verder; Sparta-trainer Henk Fraser lijkt het duel niet uit te willen spelen, gezien de wedstrijd in blessuretijd werd gestaakt.

Het wangedrag van de eigen supporters bezorgde Vitesse dit seizoen al flink wat last. De club kreeg van de UEFA al 115.000 euro opgelegd door misdragingen in de Conference League. Ook was er in het uitduel van het tweeluik met Rapid Wien geen publiek uit Nederland welkom. Binnen de landsgrenzen wacht Vitesse nog een onderzoek af omtrent het uitduel met FC Utrecht (1-1), toen supporters vuurwerk op het veld gooiden. "Van de straffen die we krijgen opgelegd, kunnen we gewoon een speler halen”, baalt Van Wijk.