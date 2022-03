Beweging rondom Noussair Mazraoui: topclubs staan in de rij, nieuw aanbod

Dinsdag, 1 maart 2022 om 21:07

AC Milan heeft Noussair Mazraoui vorige week een nieuw contractvoorstel gedaan, zo meldt De Telegraaf. De rechtsback van Ajax zou enkele maanden geleden nog een aanbod hebben geweigerd, maar staat nog altijd in de belangstelling van de Serie A-club. Omdat Mazraoui beschikt over een aflopend contract, heeft hij in de zomer een transfervrije status. Behalve Milan hebben ook Borussia Dortmund en Barcelona interesse, zo meldde Fabrizio Romano vorige maand al.

Volgens De Telegraaf heeft Barcelona op dit moment de beste papieren voor de komst van Mazraoui. Vorige maand waren voorzitter Joan Laporta en diens technisch adviseur Jordi Cruijff op bezoek bij zaakwaarnemer Mino Raiola en werd gesproken over de rechtsback. Eerder op de dinsdag maakte Romano al melding van de gesprekken die plaatsvonden in Monaco, al noemde hij niet de naam van Mazraoui. De journalist gaf aan dat er werd gesproken over 'veel verschillende spelers', onder wie Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund.

Meerdere clubs uit Engeland hebben ook interesse getoond in Mazraoui, maar zijn voorkeur ligt op dit moment niet bij de Premier League. Mazraoui maakte in januari, na de 1-2 overwinning op PSV in de Eredivisie, bekend dat een vertrek uit Amsterdam waarschijnlijk is. “Wat ik na dit seizoen ga doen? Dat is een goede vraag man”, reageerde hij voor de camera van ESPN. “Daar kan ik zelf ook geen antwoord op geven. Het duurt al een eeuwigheid, dat is waar."

"De status is nu dat ik transfervrij ben, dat is een feit. Over een half jaar loop ik uit mijn contract en ik heb nog niet bijgetekend. Bijtekenen? Het is moeilijk om te zeggen. Het is nooit helemaal uitgesloten, maar de kans is nihil, of misschien vijf procent", zei Mazraoui toen. Dit seizoen speelde hij 28 officiële wedstrijden voor de ploeg van Erik ten Hag.