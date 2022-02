Dolgelukkige Xavi ziet ‘nieuwe Iniesta’ in zijn ploeg: ‘Zoals hij is er niemand’

Maandag, 28 februari 2022 om 07:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 08:00

Xavi heeft zich zeer positief uitgelaten over het optreden van Pedri. De middenvelder van Barcelona liet in het LaLiga-duel met Athletic Club (4-0) een uitstekende indruk achter op zijn trainer, die na afloop van de klinkende zege te kennen gaf veel van Andrés Iniesta terug te zien in Pedri. De negentienjarige spelmaker is zelf ook erg te spreken over de dynamiek bij zijn club en houdt Xavi verantwoordelijk voor de opleving van los Azulgrana.

“Het gevoel wordt steeds beter”, vertelt Xavi op de persconferentie na afloop van de ruime zege. “Het team traint heel goed, daarom komen de resultaten naar voren. Zelfs als we rouleren staat er nog een sterk team. Vier keer scoren tegen Athletic is helemaal niet gemakkelijk, want de teams van Marcelino werken altijd keihard. We waren erg goed goed in de opbouw, maar ook in het drukzetten na balverlies. Dat is waar we voor werken. Het is ook heerlijk om de klik met het publiek weer te hebben.”

'HALLO! Zullen we even stoppen, Frenkie?' ?? Sierd de Vos geniet -net als het Barça-publiek- met volle teugen van Pedri ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAthletic pic.twitter.com/5OHXzCdvI5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2022

Speciale woorden van Xavi gaan uit naar Pedri, die links op het middenveld stond geposteerd en een uitstekende indruk achterliet. “Het is ongelooflijk hoe goed hij het spel begrijpt. Het is prachtig om hem te zien spelen. Hij doet me erg aan Andrés Iniesta denken: er is niemand die zó veel talent heeft als hij. Ik heb dat talent in ieder geval nergens gezien. Als we het over talent hebben, is hij zeker de beste voetballer ter wereld”, aldus een lyrische Xavi.

Pedri blikte na afloop van de wedstrijd in gesprek met Movistar Plus+ met een goed gevoel terug op zijn optreden. “We hebben hier keihard voor gewerkt en de drang om te winnen is enorm binnen de ploeg. De trainer heeft ons veel goeds gebracht, zowel binnen als buiten het veld. Zeker aan de jongere spelers geeft hij ontzettend veel adviezen. En dat zie je terug in de resultaten. We zijn nu rustiger aan de bal en nemen meer tijd om de juiste bal te geven.”