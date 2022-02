Degradatiezone nadert voor Heerenveen na weerzien met uitgefloten Veerman

Zondag, 27 februari 2022 om 21:52 • Chris Meijer

FC Utrecht heeft sc Heerenveen de zevende competitienederlaag op rij toegediend. De ploeg van trainer René Hake won bij het weerzien van Henk Veerman met zijn oude club met 1-2 en staat nu zevende in de Eredivisie. Heerenveen bezet de dertiende plaats op de ranglijst, met nog een voorsprong van zes punten op nummer zestien Fortuna Sittard.

Voorafgaand aan de ontmoeting tussen Heerenveen en Utrecht waren alle ogen gericht op Veerman. De spits die Friesland in januari verruilde voor de Domstad kreeg na een kwartier spelen de eerste kans. Zijn schot uit de draai belandde in de handen van doelman Erwin Mulder. Kort daarna liet Veerman zich opnieuw zien in het strafschopgebied, toen zijn kopbal maar net over het doel van Mulder vloog. De doelman van Heerenveen moest kort voor rust wel reddend optreden: met zijn vingertoppen werkte hij een kopbal van Sander van Streek ternauwernood over de lat.

Heerenveen bracht daar in de eerste helft niet al teveel kansen tegenover. Nicolas Madsen en Tibor Halilovic namen het doel van Fabian de Keijzer weliswaar onder vuur, maar dwongen de doelman van Utrecht niet tot actie. De eerste grote kans van de tweede helft was wel voor de thuisploeg. Amin Sarr dook op voor de neus van De Keijzer, maar zag zijn inzet gekeerd worden. Kort daarna werd de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion opengebroken.

Bart Ramselaar ontving de bal in het strafschopgebied, waarop Mulder besloot om zijn doel uit te komen. Daar maakte Ramselaar gebruik van, door de bal misschien ietwat verrassend vanuit een lastige hoek langs Mulder in het doel te plaatsen. Utrecht leek het duel tien minuten later te beslissen, toen Mike van der Hoorn een hoekschop van Adam Maher tegen de touwen kopte. Met nog tien minuten op de klok werd Heerenveen terug in de wedstrijd geholpen.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot de bal op te stip te leggen, na een handsbal van Van der Hoorn. Sydney van Hooijdonk tekende vanaf elf meter voor zijn eerste doelpunt voor Heerenveen. De Friezen dachten kort daarna recht te hebben op een volgende strafschop, maar Gözübüyük was van mening dat Django Warmerdam geen strafbaar hands maakte binnen het zestienmetergebied. Veerman werd kort voor het einde nog onder begeleiding van een fluitconcert naar de kant gehaald. Zonder de spits op het veld kwam er geen verandering meer in de 1-2 stand.