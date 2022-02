Penaltybesluit bij Everton - Manchester City: ‘Mijn dochter van 3 kon dit zien’

Zaterdag, 26 februari 2022 om 21:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:39

Everton kreeg zaterdagavond in de slotfase van de wedstrijd tegen Manchester City geen strafschop, omdat videoscheidsrechter Chris Kavanagh geen handsbal waarnam van Rodri. Veel televisiekijkers waren ervan overtuigd dat Rodri de bal tegen de arm kreeg in het zestienmetergebied, waardoor vertwijfeling ontstond over de reden om geen strafschop toe te kennen. Gedacht werd dat de spelsituatie ongeldig was vanwege een eerdere buitenspelsituatie, maar daar blijkt geen sprake van te zijn.

Volgens journalist Simon Bajkowski van de Manchester Evening News heeft het VAR-team, onder leiding van Kavanagh, duidelijk gemaakt dat de handsbal werd beoordeeld. In de ogen van de arbitrage was er onvoldoende bewijs dat Rodri de bal op onrechtmatige wijze controleerde nadat doelman Ederon een schot van Richarlison pareerde. De regels schrijven voor dat de bal geraakt mag worden met de schouder en een deel van de bovenarm, ofwel het groene gebied in onderstaande tweet. De videoarbitrage kon niet aantonen dat Rodri de bal raakte met het 'rode' deel van zijn arm, zo klinkt het.

Manchester City-trainer Josep Guardiola was wel in de veronderstelling dat er sprake was van een buitenspelsituatie. In de aanloop naar de vermeende handsbal stond Richarlison mogelijk buitenspel, al waren ook de beelden daarvan niet overtuigend. "Er was sprake van buitenspel", zei Guardiola na afloop op de persconferentie. Hij dacht dat er om die reden geen strafschop werd toegekend. Everton-trainer Frank Lampard baalt enorm: zijn ploeg verloor immers met 0-1. "Hoe kan het dat er geen penalty wordt toegekend als de bal aankomt tegen de arm, die zich in een onnatuurlijke positie bevindt? Ik heb een driejarige dochter die je had kunnen vertellen dat het een penalty was."

"We zijn aan het vechten in de onderste regionen van de ranglijst. Zij staan bovenaan. Het is makkelijk om geen strafschop te geven", foetert Lampard in zijn interview met Sky Sports. "Een fout is wanneer je iets verkeerd doet zonder daarover te kunnen nadenken; zij hadden twee minuten om de handsbal te zien. Zelfs al weet de VAR het niet zeker, ga dan zelf kijken als scheidsrechter. Het is op z'n best incompetentie. Anders moet iemand ons maar uitleggen wat het is." De reactie van matchwinner Phil Foden is ook veelzeggend. "Ik was aan het bidden dat het geen strafschop was. Ik heb het niet goed gezien, maar ik hield mijn hart vast."