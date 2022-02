‘Ten Hag wachtte maar met wisselen en kreeg de rekening gepresenteerd’

Donderdag, 24 februari 2022 om 08:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:41

De Nederlandse kranten staan vol met de prestatie van Ajax in de achtste finale van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam op bezoek bij Benfica niet verder dan een 2-2 gelijkspel, daar het twee keer een voorsprong uit handen gaf. Met name het middenveld van Ajax moet het ontgelden. Ten Hag koos voor Ryan Gravenberch en posteerde Davy Klaassen op de bank, maar de pas negentienjarige middenvelder kwam amper in zijn spel. Twintig minuten voor tijd werd hij afgelost door zijn grootste concurrent.

Het Algemeen Dagblad heeft ook oog voor Sébastien Haller. De spits schoot de bal na een klein half uur spelen in eigen doel en bracht Ajax niet veel later voor de tweede keer op voorsprong. "Toen Ajax in september aantrad in de Portugese hoofdstad, gaf Sébastien Haller met liefst vier goals het startschot van een historische poulefase", doelt het dagblad op de poulewedstrijd tegen Sporting Portugal (1-5). "Tegen rivaal Benfica ging de Champions League-topscorer van de hel naar de hemel in vier minuten. En Ten Hag? De coach, die Ajax juist op vreemde bodem in het miljardenbal zo vaak liet schitteren, wachtte maar met wisselen en kreeg daarvoor de rekening gepresenteerd."

Uiteindelijk wisselde Ten Hag twintig minuten voor tijd voor het eerst, toen hij Ryan Gravenberch en Daley Blind naar de kant haalde voor Davy Klaassen en Nicolás Tagliafico. De Telegraaf zag een 'ongelukkige wedstrijd' voor Gravenberch. "Al zullen de bergen werk die de Amsterdammer verzette Ten Hag kunnen bekoren", schrijft het dagblad. "Gravenberchs loopvermogen was – ondanks de goede reeks met het middenveld Álvarez, Klaassen en Steven Berghuis – ook de reden voor de Ajax-coach terug te vallen op zijn Champions League-middenveld zonder Klaassen. Gravenberch speelde alle zes de groepsduels van begin tot einde en die leverden – zoals bekend – achttien punten op."

"Het is te kort door de bocht om alle verwikkelingen bij Ajax van de laatste weken als excuus aan te dragen, want zegt Ten Hag niet altijd dat zijn elftal in staat is zich optimaal te focussen en zich van alles buiten het eerste team af te sluiten? Toch zal ergens de oorzaak gevonden moeten worden waarom de Amsterdammers zich zo gemakkelijk een riante uitgangspositie lieten ontnemen door Benfica", vervolgt Valentijn Driessen. "Desondanks werden de indrukwekkende uitstatistieken van Ten Hag in de Champions League verder opgevijzeld. Van de zestien wedstrijden als Ajax-coach op het hoogste voetbalpodium op vreemde bodem won de trainer er tien, werden er vijf gelijkgespeeld en werd alleen van Liverpool verloren."

Journalist Willem Vissers van De Volkskrant spreekt van een 'opwindend duel'. "Zelfs als Ajax als team minder voetbalt dan gewoonlijk, zijn daar van die fases die in het prentenboek mogen", aldus Vissers. "Hakjes, dribbels, passes, versnelling of juist vertraging van tempo, wisseling van flank. Het leven is momenteel verrukkelijk, voor wie bij Ajax voetbalt. Of voor al die duizenden uit heel Nederland die naar Lissabon waren getogen om het totaalvoetbal van Ten Hag te aanschouwen, gespeeld door mannen in een shirt met de kleuren van de rust van reggae en de gekte van carnaval."

Trouw kijkt naar het spel van Benfica en spreekt van een 'zelfmoordtactiek' van trainer Nélson Verissimo. "Met veel te veel risico’s in de opbouw, met de trage veteranen Nicolás Otamendi en Jan Vertonghen centraal achterin – waren de Amsterdammers herhaaldelijk gevaarlijk voor het Portugese doel", schrijft het dagblad. "Benfica wist zich met name geen raad met de rechterkant, met Antony en de voortdurend opkomende Mazraoui. Met een bedenkelijke frons in de wenkbrauwen zag Ten Hag aan dat Ajax er te weinig mee deed. Hoe langer hoe meer golfden de Portugese aanvallen richting de vesting van Pasveer. Dat mocht vooral het middenveld van Ajax zich aanrekenen."