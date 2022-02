Slechts één Ajacied speelde echt een topwedstrijd in Lissabon

Ajax heeft woensdagavond gelijkgespeeld tegen Benfica in de eerste onderlinge ontmoeting in de Champions League. In Estádio da Luz werd het 2-2; de Amsterdamse doelpunten werden gemaakt door Dusan Tadic en Sébastien Haller. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen Benfica

SPELER CIJFER Remko Pasveer 4,5 Noussair Mazraoui 8 Jurriën Timber 6 Lisandro Martínez 7 Daley Blind 5,5 Edson Álvarez 6 Steven Berghuis 5,5 Ryan Gravenberch 5 Antony 6 Sébastien Haller 6,5 Dusan Tadic 6

Remko Pasveer: 4,5

Bij beide doelpunten van Benfica oogde Pasveer ongelukkig. De doelman dook over de bal heen na de voorzet van Jan Vertonghen waar de 1-1 uit viel en kwam met een aparte redding op een hard afstandsschot van Gonçalo Ramos. Hij slaagde er niet in de bal weg te tikken, maar bood in plaats daarvan Roman Yaremchuk de kans om de rebound te benutten. In minuut 25 leverde Pasveer nog een uitstekende ingreep, door een van richting veranderd schot van Rafa Silva ternauwernood uit de korte hoek te houden.

Noussair Mazraoui: 8

De rechtsback was een van de sterren bij Ajax. Afgezien van één ongelukkig en zeer kostbaar moment, het uitglijden waarmee hij Vertonghen vrij baan bood om de voorzet te versturen waar de 1-1 uit voortkwam, speelde Mazraoui uitstekend. Met zijn felheid en perfect uitgevoerde tackles was hij een ware plaag voor de opstomende Alejandro Grimaldo. Hij veroverde de bal bijvoorbeeld van Grimaldo in de aanloop naar de 1-2 en kreeg bij die treffer ook de assist op zijn naam met een voorzet op Tadic. Het was niet zijn enige gevaarlijke voorzet van de avond. De teen van Vertonghen voorkwam dat Mazraoui na 62 minuten zelf ook op het scorebord verscheen. Even daarvoor had hij een counter onschadelijk gemaakt toen hij als laatste man tegenover Darwin Núñez stond.

Jurriën Timber: 6

Tot grote opluchting van Ajax stond Timber als laatste man op de juiste plek om halverwege de tweede helft Roman Yaremchuk het scoren te beletten. Maar even daarna liet Timber zich makkelijk vallen in het vijandelijke strafschopgebied en bleef hij liggen, terwijl hij nodig was bij een counter van Benfica die uiteindelijk resulteerde in de 2-2. Vlak daarvoor was Timber ook al ongelukkig: hij ging bij een 1-2 voorsprong mee naar voren, leed balverlies in de aanval en plots was Benfica dicht bij een goal. De verdediger oogde over het geheel wat minder zeker dan hij normaal doet, maar had ook andere goede ingrepen, zoals de manier waarop hij na tien minuten Núñez op de huid zat in het strafschopgebied of het wegwerken van diens voorzet een kwartier voor tijd.

Lisandro Martínez: 7

De grootste smet op zijn optreden was de eenvoudige manier waarop Martínez zich aan de zijlijn liet passeren door Rafa Silva, waarna een corner ontstond die de 1-1 inleidde. Verder was de felheid van de centrumverdediger juist een wapen voor Ajax. Zo voorkwam hij tweemaal dat Núñez richting het doel kon afstormen: één keer met een kinderlijk eenvoudig ogende ingreep, vervolgens met een ferm blok. Ook verstuurde hij meerdere goede inspeelpasses richting Blind en bood hij Mazraoui in de tweede helft een grote kans met een dieptepass. Zeven minuten na de pauze werkte Martínez een voorzet van Núñez weg.

Daley Blind: 5,5

De alerte Blind werkte in de elfde minuut een schot weg uit het strafschopgebied en had daarna meerdere goede onderscheppingen aan de zijlijn en rond de middenlijn in huis. Zo zette hij vijf minuten voor de rust Rafa Silva knap van de bal en leidde hij daarmee meteen een tegenaanval in. Halverwege de tweede helft was het juist Rafa Silva die Blind makkelijk passeerde, waarna een schietkans ontstond voor Ramos. Even daarvoor had balverlies van Blind al bijna geresulteerd in een tegendoelpunt uit een counter. Naarmate de wedstrijd vorderde, nam de vorm van Blind af.

Edson Álvarez: 6

De middenvelder had in de eerste helft de kans om Ajax op 1-3 te zetten, maar schoot van dichtbij op de paal. De manier waarop hij doorliep vanuit het middenveld, viel zeker te prijzen. Álvarez had wellicht meer kunnen doen om de voorzet van Vertonghen voorafgaand aan de 1-1 te voorkomen. Hij bleef stilstaan toen Mazraoui uitgleed, waardoor Vertonghen geen strobreed in de weg werd gelegd.

Steven Berghuis: 5,5

Met een ‘heerlijke pass’, aldus analist Wesley Sneijder, bereidde Berghuis de 1-2 voor bij Ajax. Hij gaf een lage voorzet, waarna Vertonghen de bal tegen zijn eigen doelman schoot en Haller kon toeslaan in de rebound. Verder was Berghuis amper zichtbaar in Lissabon, al kreeg hij wel een gele kaart voor een tackle op Julian Weigl. Na een uur ontsnapte Berghuis aan zijn tweede prent, mogelijk omdat de arbitrage voordeel gaf aan Benfica.

Ryan Gravenberch: 5

De middenvelder kreeg de voorkeur boven Davy Klaassen. Het is de vraag in hoeverre hij Erik ten Hag verder heeft doen twijfelen over zijn basisopstelling, want groots speelde Gravenberch niet. Hij was weinig zichtbaar; in balbezit wisselde Gravenberch goede momenten af met mindere. Zo liet hij zich halverwege de eerste helft de bal makkelijk ontfutselen van achteren, maar kwam hij vervolgens met een fraaie demarrage langs de zijlijn bij een tegenaanval van Ajax. In de tweede helft liet Gravenberch de bal van zijn voeten springen en liet hij na een grote kans in het strafschopgebied te benutten.

Antony: 6

Met een weergaloze panna en pirouette zorgde Antony al gauw voor beroering. Zijn optreden kenmerkte zich door zulke ingevingen, afgewisseld met veel mindere momenten. Zo liep hij zich geregeld vast in potentieel dreigende situaties en gaf hij doelpogingen te weinig kracht mee, maar hij bood ook Álvarez een enorme kans met een messcherpe steekpass in het strafschopgebied. Van alle Ajacieden leed Antony verreweg het vaakst balverlies (22 keer) en helaas kon hij die mindere momenten niet camoufleren met een goed rendement. Met een kopstootbeweging richting Núñez riskeerde Antony tevens een late rode kaart, maar hij kwam weg met geel.

Sébastien Haller: 6,5

De topscorer van de Champions League schoot aanvankelijk ongelukkig in eigen doel, maar herpakte zich door even daarna de 1-2 te maken. Hij had de mazzel dat Vertonghen zijn been uitstak en Odysseas Vlachodimos tot een redding dwong, waarna hij de rebound kon benutten. Vervolgens schoot Haller voor open doel naast in een lastige rebound na een inzet van Álvarez tegen de paal; ook bood hij kansen aan Antony en Tadic met goed voorbereidend werk.

Dusan Tadic: 6

“Deze gaat bij iedereen over, normaal gesproken”, zei Rafael van der Vaart over de 0-1 van Tadic. “Hoe hij hem rustig met rechts richting de verre hoek stuurt, dat is wel echt kwaliteit. Echt een wereldgoal. Zeker omdat de voorzet volgens mij voor Berghuis was bedoeld.” De aanvoerder van Ajax ontving de bal van Mazraoui en nam het leer perfect uit de lucht, waardoor hij de rechterbovenhoek vond. Na de pauze verstuurde Tadic een mooie doorspeelpass richting Haller en kreeg hij de bal terug, maar ditmaal liet zijn tegendraadse afronding te wensen over.