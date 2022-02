Voetbalpraat bekritiseert Ajacied: ‘Dus Dumfries heeft harde voeten...’

Donderdag, 24 februari 2022 om 07:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:05

Remko Pasveer was woensdagavond een van de zwakste schakels bij Ajax in de achtste finale van de Champions League tegen Benfica (2-2). De doelman zag er bij beide tegentreffers niet overtuigend uit en kreeg na afloop behoorlijke kritiek te verwerken. Ook bij Voetbalpraat was Pasveer onderwerp van gesprek. Hans Kraay junior bedacht voor de goalie een nieuwe variant op de 'harde voeten' van Denzel Dumfries.

Pasveer oogde bij beide doelpunten van Benfica ongelukkig. De doelman dook over de bal heen na de voorzet van Jan Vertonghen waar de 1-1 uit viel en kwam met een aparte redding op een hard afstandsschot van Gonçalo Ramos. Hij slaagde er niet in de bal weg te tikken, maar bood in plaats daarvan Roman Yaremchuk de kans om de rebound te benutten. Halverwege de eerste helft had Pasveer wel een uitstekende ingreep, toen hij een van richting veranderd schot van Rafa Silva ternauwernood uit de korte hoek te houden.

"Het waren geen blunders, zeker niet, maar de keeper hielp niet mee", stelde Sjoerd Mossou maandagavond bij Voetbalpraat. "Ik wil me zeker niet opwerpen als keepersdeskundige, maar bij de eerste goal stond hij op zijn hakken, waardoor hij op de grond viel. Bij de tweede had hij een 'te harde hand'. Omdat het schot zo hard is, moet hij de bal een beetje meegeven zodat hij over gaat." In plaats daarvan plaatste Pasveer zijn hand achter de bal, waardoor hij vrij eenvoudig kon worden binnengelopen door invaller Yaremchuk.

"Dus Dumfries heeft harde voeten en Pasveer heeft af en toe een harde hand", haakt Kraay junior in. "Ja, hier wel", besluit Mossou. "Je hebt in zo'n wedstrijd ook een perfecte wedstrijd van een keeper nodig om bepaalde fases door te komen. Die rust ontstond geen moment door het scoreverloop." Pasveer is doorgaans een betrouwbare schakel bij Ajax. De Amsterdammers incasseerde tegen Benfica één goal meer dan de vorige tien officiële wedstrijden bij elkaar opgeteld. Op 15 maart is de return in de Johan Cruijff ArenA en moet Ajax het klusje zien te klaren voor een plek in de kwartfinale.