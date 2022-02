‘De clubs die nu interesse hebben in Mazraoui vind ik nog tegenvallen’

Hans Kraay junior kan echt genieten van het spel van Noussair Mazraoui. Volgens de analist is de rechtsback van Ajax niet alleen goud waard in aanvallend opzicht. De analist stipt zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie ook de verdedigende kwaliteiten van de vleugelverdediger aan. Zian Flemming, die Mazraoui kent van hun gezamenlijke periode bij Ajax, denkt dat hij nu al klaar is voor een club als Real Madrid of Bayern München.

"Mazraoui is vaak weg. Maar als hij er moet zijn, trainers noemen dat knijpen, dan is hij er", analyseert Kraay junior de Ajax-verdediger bij ESPN. De verslaggever laat vervolgens zien hoe Mazraoui tegen Willem II richting de linkerflank beweegt om een aanval van de Tilburgers onschadelijk te maken. "Mazraoui heeft al gezien dat er paniek is. En kijk eens waar hij vandaan komt. Niet vanaf zijn plek als rechtsback, maar van bijna over de middellijn heeft hij gezien van: 'Ik moet nu rugdekking geven'. Nou, dit is de droom van elke trainer."

Hans Kraay junior is lovend over de verdedigende kwaliteiten van Noussair Mazraoui.

Presentator Milan van Dongen legt daarna bij Flemming neer dat zijn voormalig ploeggenoot wordt genoemd als aanwinst van Barcelona, Borussia Dortmund en AC Milan. De middenvelder van Fortuna Sittard krijgt de vraag of hij ooit gedacht had dat Mazraoui het zover zou schoppen. "Hij is een jaartje ouder (24, red.) dan ik, dus in de jeugd hebben we niet altijd samengespeeld. Maar toen was hij trouwens wel al rechtsback. En toen hij ouder werd, werd hij juist weer middenvelder. In de A-jeugd en Jong Ajax hebben we samengespeeld. Ik had het niet verwacht. Niemand niet, hijzelf misschien ook niet."

"Maar hoe hij zich teruggeknokt heeft daarin, want hij was soort van afgeschreven en speelde bij Jong Ajax op amateurbasis. En een jaar later maakte hij zijn debuut (in het eerste elftal van Ajax, red.). En hij is nooit meer weggeweest", voegt Flemming daaraan toe. "En de clubs die nu interesse hebben vind ik zelfs nog tegenvallen. Ik denk dat hij bij Real Madrid of Bayern München, de echte top, meekan. Als ik hem zo zie spelen in de Champions League en de Eredivisie."

Van Dongen werpt vervolgens op dat Hakim Ziyech en met name Donny van de Beek het moeilijk hebben gehad toen ze Ajax verlieten voor een grote buitenlandse competitie. "Iedere speler is natuurlijk weer anders. Van de Beek is uiteindelijk verhuurd aan Everton, dus dat is misschien niet helemaal in een keer gelukt. Het kan altijd nog lukken", blijft Flemming optimistisch gestemd over de toekomst van de verhuurde Van de Beek bij Manchester United.