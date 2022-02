Verweij pakt Olfers hard aan: ‘Dat vind ik heel gek van een hoogleraar’

Vrijdag, 18 februari 2022 om 20:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:52

Na het plotselinge vertrek van Marc Overmars als directeur voetbalzaken bij Ajax schoof Marjan Olfers geregeld aan in talkshows om duiding te geven. Clubwatcher Mike Verweij zet vrijdag in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf vraagtekens bij de optredens van de bijzonder hoogleraar Sport en Recht aan de Amsterdamse Vrije Universiteit, die in het seizoen 2011/12 actief was in de raad van commissarissen van Ajax. Volgens Verweij is er intern bij de club uit Amsterdam de nodige onvrede over Olfers.

"Er hebben veel heel veel mensen zich gestoord aan de rol van Marjan Olfers in de afgelopen weken in de media", aldus Verweij. "Ze zat bij Beau en bij een hele boel andere programma's. Maar ik heb haar ook op de radio gehoord. En dat is prima. Zij is hoogleraar Sport en Recht en ook kundig in heel veel zaken in die turnaffaire (over vermeende fysieke en geestelijke mishandeling van enkele turnsters, red.). Daar had ze uitstekende punten, denk ik. Alleen wat ontbrak in mijn ogen is dat ze heel duidelijk aangaf dat zij ook rvc-lid is geweest bij Ajax. En dat nou niet heel goed heeft gedaan. Sterker nog, het bleek dat Louis van Gaal niet rechtmatig was aangesteld (als technisch directeur, red.) en er werd een mes in de rug van Johan Cruijff gepland."

"En zij stond lijnrecht tegenover de voetballers, waaronder Marc Overmars", brengt Verweij in herinnering. "En dat is zelfs tot een rechtszaak gekomen. Dus zij stond in de rechtszaal tegenover Overmars, die toen nog geen technisch directeur was. Maar zich wel dusdanig betrokken voelde bij Ajax dat het opnam tegen de toen zittende rvc. En die rancune proef je wel. En wat ik heel gek vind van een hoogleraar is dat ze een aantal open eindjes neerlegt bij Studio Voetbal door onder meer te stellen dat ze vreest dat er nog iets gaat gebeuren bij een andere betaaldvoetbalclub. Daarmee maak je zoveel clubs verdacht, dat vind ik heel raar."

"Ze zegt ook dat ze een geluidsopname heeft van de personeelsbijeenkomst bij Ajax. Ja, vreemd vind ik dat van een hoogleraar, dat je dat hebt van een besloten bijeenkomst", voegt Verweij daaraan toe. "Maar ook de woorden van Menno Geelen (commercieel directeur Ajax, red.), die door het personeel werd gevraagd van: 'Spreek je nou eens uit'. En dat ook heel duidelijk heeft gedaan. En daar werd onterecht de conclusie aan verbonden dat Geelen aangaf dat er nog veel meer naar boven zou komen. Ja, dat heeft hij niet gezegd. En als ze dan toch een geluidsopname heeft, dan moet ze het wel goed verwoorden. En niet op deze manier", stelt de Ajax-volger.

Marjan Olfers was tien jaar geleden als lid van de rvc verbonden aan Ajax.

Valentijn Driessen mengt zich later in de podcast ook in de discussie over de rol van Olfers. "Ik krijg net een appje en dat is in het verlengde van wat Mike (Verweij, red.) zei over Olfers. En dat gaat over Steven ten Have (voormalig voorzitter van de rvc van Ajax, red.). Die indirect ook zijn gezicht heeft laten zien in die hele Ajax-saga. Hij was degene die samen met Olfers achter de rug van Johan Cruijff Louis van Gaal hebben benoemd als directeur. Wat uiteindelijk is teruggedraaid door de rechter."

"Die is commissaris van de VEB, de Nederlandse vereniging van effectenbezitters. En laat die vereniging nou afgelopen maandag een brief hebben gestuurd naar Ajax, waarin zij opheldering hebben gevraagd over wat er bij Ajax allemaal aan de hand is. En die vinden dat de aandeelhouders zijn zijn benadeeld voor hetgene wat er bij Ajax is gebeurd. Dat de raad van commissarissen niet heeft ingegrepen bij die contractverlenging van Marc Overmars, terwijl ze daarvoor al signalen en geluiden hadden gehoord over het grensoverschrijdende gedrag."

Verweij vindt dat Ten Have gezien zijn Ajax-verleden niet zo hoog van de toren moet blazen. "Hij is door de rechter destijds echt als een kleuter teruggefloten. Die heeft onrechtmatig Louis van Gaal en Danny Blind aangesteld. Dus om nu Ajax aan te spreken op dingen die niet goed zouden zijn gegaan. Ik zou even mijn mond houden, denk ik", zo besluit Verweij zijn relaas over Ten Have.