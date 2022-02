Studio Voetbal onthult ijzingwekkend citaat tijdens personeelsgesprek Ajax

Zondag, 13 februari 2022 om 23:58 • Dominic Mostert

Tijdens een personeelsbijeenkomst van Ajax heeft commercieel directeur Menno Geelen aangegeven dat 'de grens niet eens meer in zicht was' bij het gedrag van Marc Overmars. Naar aanleiding van het nieuws over grensoverschrijdend gedrag kon het personeel van Ajax woensdag vragen stellen tijdens een bijeenkomst. Studio Voetbal heeft van aanwezigen gehoord wat Geelen zei bij de bijeenkomst.

Een van de personeelsleden vroeg tijdens de bijeenkomst of de directie 'keihard bewijs' had voor de daden van Overmars, zo vertelt presentator Sjoerd van Ramshorst. "Daarop antwoordde commercieel directeur Menno Geelen dat Overmars niet alleen een grens was overgegaan, maar dat de grens niet eens meer in zicht was. Dat hebben wij vandaag bevestigd gekregen van meerdere personeelsleden die bij die meeting aanwezig waren", aldus Van Ramshorst.

Arno Vermeulen, commentator van de NOS, vindt dat de quote wijst op ernstig gedrag. "Dit zegt dat we nog steeds niet het naadje van de kous weten over wat zich heeft afgespeeld. Het is een indicatie dat het onze fantasie misschien te buiten gaat. Dat het heel, heel ernstig is. Dan is het schokkend om te beseffen dat Overmars dat niet begreep en anderen hem duidelijk moesten maken dat hij een grens had overschreden. Hij stond geen halve meter buitenspel, maar meters."

Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, denkt te weten dat Overmars meer heeft gedaan dan 'een paar foto's sturen. Eerder meldde Het Parool al dat Overmars wordt verdacht van 'stalkingachtig gedrag'. "Hij heeft echt niet alleen een paar foto’s gestuurd. Ik weet, laat ik het hier gewoon zeggen, dat er echt sprake is van zwaar grensoverschrijdend gedrag", zegt Olfers. "Natuurlijk, één foto sturen is er één te veel, maar ik kan ook zeggen dat veel vrouwen in de regel niet meteen van de rel zijn door één foto. Er is echt wel meer gebeurd. Dat kun je lezen in het verhaal in de NRC, maar ik heb ook contacten binnen Ajax. Ik heb daardoor wat meer informatie dan anderen hebben. Daar kan ik niets meer over vertellen, want mijn werk is ook dat mensen zich veilig moeten voelen bij mij."