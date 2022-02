Voetbalpraat speculeert over opvolger voor Overmars: ‘Een hele andere vijver’

Woensdag, 16 februari 2022 om 09:12 • Laatste update: 10:24

Abdenasser El Khayati noemt Jordy Zuidam als mogelijke opvolger voor Marc Overmars bij Ajax als directeur voetbalzaken. De aanvallende middenvelder benadrukt echter dat de huidige technisch directeur van FC Utrecht in Amsterdam ‘in een hele andere vijver’ terecht zou komen. De analisten in het programma Voetbalpraat van ESPN komen tot de conclusie dat het zeer lastig wordt om een opvolger voor Overmars te vinden.

“Ja, het is zeker lastig”, zegt El Khayati in het praatprogramma. Hij krijgt de vraag of hij een kandidaat weet. “Ik riep daarnet Jordy Zuidam. Je komt in een hele andere vijver terecht. Je moet in plaats van transfers van twee, drie miljoen euro ineens transfers van twintig, dertig euro miljoen doen. Eén verkeerde en iedereen kijkt je aan. Alle ogen zijn op je gericht. Het is echt niet makkelijk.” Zuidam is sinds 2017 de technisch eindverantwoordelijke bij FC Utrecht, waar hij in de vier jaar daarvoor actief was als hoofd scouting.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Wesley Sneijder wordt genoemd als mogelijke directeur voetbalzaken voor Ajax en hij gaf dinsdagavond zelf te kennen dat hij openstaat voor deze functie. “Als Ajax dat ziet zitten: waarom niet? Wie ben ik om te zeggen dat het wel of niet kan?”, zo reageert Marciano Vink op de uitspraak van Sneijder. “Hij plaatste zelf ook de kanttekening dat er iemand bij moet”, zo haakt Kees Kwakman in. “Gerry Hamstra loopt daar ook nog rond, dat was de rechterhand van Overmars in de laatste periode. Sneijder weet ook wel dat dit niet zomaar gaat en dat er nog wat bij komt kijken.”

Naam van Zuidam valt bij Ajax: dertien mogelijke opvolgers van Overmars

Voetbalzone stelde een lijst met dertien mogelijke opvolgers voor Marc Overmars bij Ajax samen. Lees artikel

“Er zijn natuurlijk best veel contracten en afspraken met spelers of makelaars, die zullen niet allemaal op papier staan”, benadrukt Vink. “Ook een bepaald gevoel bij een zaakwaarnemer of speler moet weer vanaf nul opgebouwd worden. Er zitten spelers in de selectie die aan het eind van het seizoen graag iets willen weten. Verlengen of zoals Tagliafico misschien een mooie geste Er zijn zoveel issues.” Kwakman besluit: “Misschien dat Hamstra daar wat van afweet.”