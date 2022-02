AC Milan verovert koppositie dankzij sublieme actie van Maignan

Zondag, 13 februari 2022 om 14:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:59

AC Milan is voor even de nieuwe koploper in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli won in het eigen San Siro met 1-0 van Sampdoria, waardoor de koppositie wordt overgenomen van buurman en titelrivaal Internazionale. Rafael Leão was in de beginfase met een fraai doelpunt de held aan de kant van de thuisspelende ploeg. Er was bij de treffer in de achtste minuut ook een grote rol weggelegd voor de alerte doelman Mike Maignan.

Maignan zag dus in minuut acht een verre uittrap op de helft van Sampdoria belanden. Leão ontving de bal aan de linkerkant van het veld, om in een beweging langs zijn directe bewaker te snellen. De Portugese aanvaller liet doelman Wladimiro Falcone kansloos met een bekeken schot van dichtbij in de verre hoek. De euforie was uiteraard groot bij Leão, die gelijk richting Maignan snelde om hem te bedanken voor de puntgave assist. De overige Milan-spelers deelden uiteraard ook in de vreugde. Het was overigens de eerste keer sinds 2006 dat een doelman van AC Milan voor een assist zorgde. Zestien jaar geleden was Dida de laatste die dat voor elkaar kreeg.

Nét begonnen & daar is de goal al voor AC Milan! ?? Uitstekende treffer van Rafael Leao, al verdient de assist van keeper Mike Maignan misschien wel een groter applaus ??#ZiggoSport #SerieA #MilanSampdoria pic.twitter.com/SCfDnrApdc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2022

AC Milan bleef de bovenliggende partij in de eerste helft, al bleef de tweede treffer uit. Sampdoria mocht de uitblinkende Falcone danken dat het slechts 1-0 stond halverwege in Milaan. De 1.95 meter lange sluitpost redde onder meer bekwaam op een schot van vleugelaanvaller Junior Messias in de 44ste minuut. Diezelfde Messias baalde flink een minuut na de hervatting. De buitenspeler zag een gekruld schot maar net langs de verkeerde kant van de paal verdwijnen. Pioli besloot na rust om doelpuntenmaker Leãom Messias en Brahim Díaz voortijdig naar de kant te halen, met Ante Rebic, Alexis Saelemaekers en Franck Kessié als hun vervangers in minuut 57.

Giroud had na ruim een uur spelen een geweldig doelpunt in gedachten. De Franse aanvaller zag echter tot zijn afgrijzen dat Falcone zijn spectaculaire halve omhaal onschadelijk maakte. Met nog twintig minuten op de klok tikte de Sampdoria-doelman een fraaie kopbal van Giroud over de lat. Kort daarna maakte Ismaël Bennacer plaats voor Rade Krunic. In minuut 81 werd de ingevallen Rebic nog maar eens gestuit door Falcone. Het had echter geen gevolgen voor AC Milan, dat door de winst op 55 punten komt na 25 Serie A-duels. Internazionale heeft 54 punten verzameld en heeft nog een wedstrijd tegoed. Men kwam zaterdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen nummer drie Napoli.

Wladimiro Falcone hield zondag onder meer Olivier Giroud van scoren af.