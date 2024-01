Italiaanse kranten komen met veelzeggende bijnaam voor uitblinkende Koopmeiners

De Italiaanse kranten hebben louter positieve woorden over voor Teun Koopmeiners. De middenvelder was woensdagavond twee keer trefzeker tegen AC Milan en stootte met Atalanta zodoende door naar de halve finale van de Coppa Italia. In Italië zijn ze onder de indruk van de invloed van de Nederlander.

Milan kwam op slag van rust op een 1-0 voorsprong, toen Atalanta vanaf de aftrap terugsloeg. Op aangeven van Emil Holm schoot Koopmeiners raak met zijn mindere rechter. Na rust mocht de Nederlander aanleggen vanaf elf meter en stuurde hij Mike Maignan de verkeerde hoek in.

"RoboKoop", kopt Tuttosport. "Atalanta had in vijf bekerwedstrijden in San Siro nog nooit gewonnen. Nu schakelen ze Milan uit dankzij een brace van de uitblinkende Nederlander. Koopmeiners is een Atalanta-ster. De authentieke superster van de wedstrijd."

Over de tweede treffer van Koopmeiners ontstond veel controverse. Scheidsrechter Marco Di Bello legde de bal op de stip na een lichte overtreding van Alejandro Jimenez. "Maar de kalmte waarmee Koopmeiners de penalty omzette in een 1-2 voorsprong was bewonderenswaardig", gaat Tuttosport verder.

"Di Bello is een van de slechtste scheidsrechters van Italië", luidt tot slot het pijnlijke oordeel. "Wellicht was het ter compensatie van de gigantische duw in de rug van Tijjani Reijnders bij Marten de Roon. Toen zag de VAR er niets in. De vraag aan Rocchi is altijd dezelfde: wat is de VAR in vredesnaam aan het doen?"

Ook La Gazzetta dello Sport zag een uitblinkende Koopmeiners. "Eén-twee Koop", schrijft de roze sportkrant. "Koopmeiners was samen met Holm de beste speler op het veld en haalde de kou naar boven in San Siro met zijn treffers. Atalanta keert na drie jaar terug bij de laatste vier in het bekertoernooi."

Atalanta neemt het in de halve finale op tegen Fiorentina (3 en 24 maart), dat in de halve finale na strafschoppen te sterk was voor Bologna. De andere halve finale gaat tussen Lazio en de winnaar van het duel tussen Juventus en Frosinone (donderdagavond).

