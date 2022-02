Frank Arnesen ontwijkt vragen over technisch directeurschap bij Ajax

Zondag, 13 februari 2022 om 12:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:53

Frank Arnesen heeft zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie gereageerd op de vacant gekomen positie van Marc Overmars bij Ajax. De technisch directeur van Feyenoord heeft een aflopend contract bij de Rotterdammers en is met de club in gesprek over een verlenging daarvan. Hans Kraay junior legde hem de vraag voor wat hij zou doen als er een telefoontje van Ajax zou komen.

De naam van Arnesen kwam al snel voorbij toen zondag bekend werd dat Overmars per direct aftrad als directeur voetbalzaken bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag richting enkele vrouwelijke collega's. "Ajax heeft geen technisch directeur. Als jij wordt gebeld door Ajax of je interesse hebt, wat zeg je dan", snijdt Kraay junior het onderwerp aan. "Ik zit nu bij Feyenoord en heb het heel goed naar mijn zin. Ik zit in een traject met Feyenoord en daar zijn we allebei positief over. We gaan kijken wat dat oplevert", aldus Arnesen.

Frank Arnesen hoopt eruit te komen met Feyenoord, maar wat als Ajax belt? ???? pic.twitter.com/pwDVX0JXnP — ESPN NL (@ESPNnl) February 13, 2022

"Als ik Feyenoord-supporter zou zijn zou ik heel graag willen dat jij zou zeggen: 'Nee, dat ga ik niet doen"', komt Kraay junior later nogmaals op het onderwerp terug. "Het gaat er niet om als die club belt of die club. Ik ben heel positief over de gesprekken die ik heb gevoerd met Feyenoord", herhaalt Arnesen nogmaals. "Daar wil ik over praten. Ik vind het niet terecht om over andere clubs te praten. Ik wil heel graag bij Feyenoord blijven." Arnesen werd in november 2019 aangesteld als technisch directeur bij Feyenoord en heeft een contract tot komende zomer.

De oud-speler van Ajax weigert in te gaan op de vacature in Amsterdam. "We zijn in onderhandeling over een nieuw contract", aldus de technische man. "We hebben een evaluatie gehad, zoals we dat altijd doen. Destijds hebben we alles op tafel gelegd. Hoe is het gegaan, hoe zie je de toekomst, en nu komt het vervolg. Ik ben natuurlijk niet de jongste meer. Alles is bespreekbaar. Ik ben ambitieus en vind dat we met een mooi traject bezig zijn." De Deen snapt wel dat hij genoemd wordt bij Ajax. "En terecht dat ik genoemd word natuurlijk", aldus Arnesen lachend.

Tot slot ging de technisch directeur in op de toekomst van trainer Arne Slot. "Arne is pas acht maanden bij ons en dat is nog heel kort. Bovendien heeft hij nog een contract voor een jaar, plus een optie voor nog een jaar. We zijn ontzettend tevreden over hem, dat is duidelijk. Ik probeer hem elke dag het gevoel te geven dat wij hem heel graag willen houden. Arne is heel belangrijk voor Feyenoord. Hij is 43 jaar en heeft nog niet zoveel ervaring na SC Cambuur en AZ. Het zou daarom voor hem helemaal niet slecht zijn, denk ik, om nog een paar jaar of vier of vijf jaar bij Feyenoord te blijven."