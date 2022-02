Van de Beek geeft duidelijk signaal af aan Lampard en bankzitter Alli

Zaterdag, 12 februari 2022 om 17:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:38

Everton heeft voor het eerst sinds begin december weer eens een overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Frank Lampard won in eigen huis van Leeds United: 3-0. Donny van de Beek gaf zijn visitekaartje af. De Nederlander begon in de basis en en was belangrijk voorafgaand aan de openingsgoal van Séamus Coleman. De tweede treffer kwam op naam van Michael Keane, waarna Richarlison voor het slotstuk zorgde. Het was de eerste competitiezege van het kalenderjaar en de eerste driepunter voor Lampard. Everton nadert Leeds door de zege tot op één punt en heeft nu 22 punten uit 22 wedstrijden. Daarmee nemen the Toffees de zestiende plek in.

Everton - Leeds United 3-0

Waar Lampard midweeks tegen Newcastle United Dele Alli na een halfuur liet invallen en Van de Beek op de bank liet zitten, kreeg de Nederlander dit keer wel de voorkeur. Van de Beek vormde met Allan, Alex Iwobi en Anthony Gordon een viermansmiddenveld en had na tien minuten spelen een belangrijk aandeel in de openingstreffer. Na een aanval over rechts bezorgde hij de bal voor het doel, waarna het leer via een carambole voor de voeten van Coleman belandde. Laatstgenoemde gaf van dichtbij het laatste zetje. Everton kwam in de eerste helft goed weg, daar Rodrigo Moreno tot tweemaal toe de lat raakte met een vlammend schot.

Belangrijke rol Donny van de Beek! ???? Na zijn strakke voorzet belandt de bal uiteindelijk voor de voeten van Seamus Coleman die Everton op 1-0 schiet ??#ZiggoSport #PremierLeague #EVELEE pic.twitter.com/XYQPSZO1XA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2022

De score werd halverwege de eerste helft verdubbeld door Keane. De centrale verdediger torende boven iedereen uit om een corner van Gordon achter doelman Illan Meslier te koppen: 2-0. In het tweede bedrijf viel er aanzienlijk minder te genieten. Everton stond organisatorisch goed opgesteld en liet Leeds niet in het spel komen. Twintig minuten voor tijd bracht Lampard ook Alli binnen de lijnen. Hij zag Richarlison het duel niet veel later in het slot gooien. De Braziliaan ontving de bal op zo'n twintig meter van het doel en schoot met links loepzuiver raak in de linkerhoek: 3-0.

Watford - Brighton and Hove Albion 0-1

Met Joël Veltman in de basis bij de bezoekers kwam het eerste gevaar van de wedstrijd van de voet van Neal Maupay. De aanvaller probeerde het met een schot van afstand, maar vond doelman Ben Foster op zijn weg. Aan de andere kant trof Emmanuel Dennis de paal vanuit een vrije trap. Het duel werd op slag van rust opengebroken door Maupay. Na een voorzet vanaf rechts van Tariq Lamptey vond hij met een schitterende volley de linkerbovenhoek: 0-1. Na een gelijkopgaande tweede helft gooide Brighton het duel tien minuten voor tijd in het slot. Na een corner werkte Adam Webster de bal in twee instanties van dichtbij binnen.

Brentford - Crystal Palace 0-0

Zonder de nog altijd herstellende Christian Eriksen was het Brentford dat na een kwartier spelen de eerste kans van de wedstrijd creëerde. Rico Henry had een fraaie aanname in huis, maar zijn schot verdween rakelings naast. Aan de overzijde kreeg Jordan Ayew een uitstekende mogelijkheid om de score te openen; het ontbrak de aanvaller van Palace echter aan nauwkeurigheid in de afronding. Op slag van rust knikte Sergi Canós namens Brentford rakelings over het vijandige doel. In het tweede bedrijf viel het tempo uit de wedstrijd en was het aantal opgelegde kansen beperkt. Pontus Jansson waagde een kwartier voor tijd nog een poging Brentford de voorsprong te bezorgen, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Vicente Guaita.