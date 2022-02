‘Ajax heeft twee namen bovenaan shortlist als vervanger van Onana staan’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 14:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:37

Altay Bayindir staat al langere tijd op de radar van Ajax, zo meldt de Turkse krant Fanatik. André Onana trekt de deur in de Johan Cruijff ArenA na dit seizoen achter zich dicht voor een transfervrije overstap naar Internazionale en dus moet Ajax op zoek naar een geschikte vervanger. Fenerbahçe-doelman Bayindir zou samen met Dean Henderson, die bij Manchester United tweede viool speelt achter David de Gea, bovenaan de shortlist van de Amsterdammers staan.

Volgens Fanatik wordt Bayindir sinds vorig seizoen door Ajax gevolgd. Ajax heeft meerdere doelmannen op het oog om Onana op te volgen, maar naar verluidt worden de doelman van Fenerbahçe en Henderson gezien als meest geschikte kandidaten. De afdeling scouting van Ajax zou over beide doelmannen uitgebreide rapporten opgesteld hebben. Volgens Britse media geeft Henderson echter de voorkeur aan een langer verblijf in Engeland, mocht hij United daadwerkelijk aan het einde van het seizoen verlaten.

Bayindir kwam dit seizoen voor Fenerbahçe pas tot vijftien officiële optredens, waarin de 23-jarige doelman negentien treffers moest incasseren. De Turkse sluitpost liep op 30 oktober in het Süper Lig-duel met Konyaspor (2-1 verlies) een schouderblessure op en wacht nog op zijn rentree. De verwachting is dat Ajax na dit seizoen sowieso op zoek zal gaan naar een nieuwe jonge doelman.

Pasveer (38) gaat net als Maarten Stekelenburg (39) richting het einde van zijn carrière, terwijl Gorter met zijn 21 jaar in de Keuken Kampioen Divisie wordt klaargestoomd voor het grote werk.

Bayindir speelde in de jeugdopleiding van diverse clubs, om uiteindelijk door te breken bij Ankaragücü. In de zomer van 2019 maakte hij voor een bedrag van 1,5 miljoen euro de overstap naar Fenerbahçe. Hij veroverde een basisplaats en kwam in beeld bij de nationale ploeg van Turkije. De inmiddels ontslagen bondscoach Senol Günes haalde hem vorig jaar voor het eerst bij de selectie, liet hem eerder dit jaar debuteren in de vriendschappelijke interland tegen Azerbeidzjan (2-1 winst) en nam hem mee naar het EK. Inmiddels staat de teller op twee interlands voor Bayindir, wiens contract in Istanbul doorloopt tot medio 2023.