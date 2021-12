Van der Sar ontkent interesse: ‘Er zijn bureaus die je 2000 euro kunt betalen’

Zondag, 12 december 2021 om 21:24 • Dominic Mostert

Ajax heeft geen interesse in Dean Henderson, verzekert algemeen directeur Edwin van der Sar zondagavond bij Rondo. De reservekeeper van Manchester United werd begin deze week in verband gebracht met de Amsterdamse club. Van der Sar geeft aan dat geruchten niet altijd serieus genomen dienen te worden, ook omdat er bureaus zouden bestaan die tegen betaling bepaalde berichtgeving over spelers faciliteren.

"Ik heb gehoord dat je tegenwoordig voor tweeduizend euro per maand bureautjes kan inhuren zodat heel mooie berichtjes over spelers in de wereld worden gegooid", reageert Van der Sar op een vraag over de vermeende interesse in Henderson. "Op sociale media, zeg maar. Je wordt continu gelinkt aan spelers, of ze nou uit Zuid-Amerika of Oost-Europa komen. Maar nee, dit slaat nergens op", doelt de directeur op de belangstelling voor Henderson. Overigens waren 'sociale media' niet de bron van de vermeende interesse. De eerste bron die het nieuws bracht was de Manchester Evening News, een regionale krant.

Ajax lijkt André Onana in de zomer kwijt te raken en heeft met Remko Pasveer een doelman van 38 jaar onder de lat. De club lijkt dus behoefte te hebben aan nieuwe keepers, al wil Van der Sar nog niet vooruitlopen op transferactiviteit. "Ik stopte toen ik 40 was. Remko is 38", reageert Van der Sar echter. "Uiteindelijk moet je inderdaad twee goede keepers hebben. Dan kun je als derde keeper een jong talent hebt, die eraan kan ruiken en kan doorgroeien. Het wordt interessant hoe we dat in de zomer aan oplossen."

Van der Sar vindt de situatie-Onana 'eigenlijk wel triest'. "Zonder dat Ajax er schuld aan heeft, loopt hij straks transfervrij de deur uit. We hebben regelmatig met hem gezeten om zijn contract te verlengen. Dat is op niets uitgelopen", geeft hij aan. "Het doet me persoonlijk pijn en het gaat de club ook wel pijn doen. We hebben hem gesteund met de arbitragezaak en dan verwacht je ook wat terug. André heeft zijn ontwikkeling als keeper aan zichzelf te danken en ik denk dat Ajax daar ook een belangrijk onderdeel van was."