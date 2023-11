Instagram-reactie Van der Sar zorgt voor verbazing bij fans Man United

Dinsdag, 21 november 2023 om 14:36 • Bart DHanis • Laatste update: 17:16

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een 'onnodige' Instagram-reactie van Edwin van der Sar.

Edwin van der Sar heeft zichzelf niet populair gemaakt bij een deel van de Manchester United-aanhang. De voormalig sluitpost van the Red Devils reageerde merkwaardig onder een video op het Instagram-account van de club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het fragment wordt Altay Bayindir geïnterviewd. De Turkse doelman zegt dat hij groot fan is van Van der Sar en noemt hem zelfs een ‘legende van de club’. Bayindir stelt vroeger veel naar United te hebben gekeken en dat hij enorm opkeek tegen de Nederlandse doelman.

Van der Sar reageert vervolgens: “Hallo Altay, ik zie je snel in Manchester en dan zullen we het over keepen hebben, maar André (Onana, red.) blijft mijn favoriet zoals je weet!” Onder de reactie van Van der Sar wordt verontwaardigd gereageerd door fans van de club.

Iemand zegt het punt van de reactie van Van der Sar niet te begrijpen. Een ander noemt de woorden van de voormalig algemeen directeur van Ajax ‘onnodig’.